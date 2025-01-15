السرحان: تشكيل المجلس خطوة استراتيجية تعزز قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وطنا اليوم:أشاد المهندس بسام السرحان، رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، بالتوجيهات الملكية السامية التي بعث بها جلالة الملك عبد الله الثاني إلى دولة رئيس الوزراء، دولة الدكتور جعفر حسان، بشأن تشكيل المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، الذي سيرأسه رئيس الوزراء وبمتابعه سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، وذلك بهدف تعزيز مكانة الأردن كدولة متقدمة تكنولوجيّا تتمتع باقتصاد ومجتمع رقمي مزدهر.

وأكد السرحان أن هذا التوجيه الملكي يجسد رؤية جلالة الملك الثاقبة حول أهمية التكنولوجيا كعنصر أساسي لتحقيق التنمية المستدامة، ومواكبة التطورات العالمية في مجالات الابتكار والتقنيات الحديثة. كما أشاد بجهود جلالة الملك المستمرة لتعزيز مكانة الأردن على خارطة التطور الرقمي والإبداع التكنولوجي، مشيراً إلى أن متابعة سمو ولي العهد لهذا المجلس تمثل حافزاً نحو بناء مستقبل تقني واعد يقوده الشباب الأردني المتميز.

وقال السرحان إن تأسيس المجلس يعكس التزام القيادة الهاشمية ببناء منظومة رقمية متطورة قادرة على مواجهه التحديات المستقبلية وتعزيز تنافسية المملكة على المستويين الإقليمي والعالمي حيث سيتولى المجلس تنفيذ مشاريع نوعية ذات أثر تواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة وتحاكي المتطلبات المستقبلية.