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الاحتلال يرتكب 6 مجازر خلال الـ 24 ساعة الماضية

منذ 16 ثانية
الاحتلال يرتكب 6 مجازر خلال الـ 24 ساعة الماضية

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 46,707، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وبينت الإحصائية ارتفاع حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 110,265 جريحا، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت خلال الساعات الـ24 الماضية، 6 مجازر، أسفرت عن استشهاد 62 مواطنا، وإصابة 253 آخرين.


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