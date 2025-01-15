اعتقال المصري أحمد المنصور في دمشق.. ووالده يتبرأ منه

وطنا اليوم:أفادت وكالة “رويترز”، الأربعاء، بأن السلطات السورية اعتقلت المصري أحمد المنصور بعد فيديوهات يهدد فيها الدولة المصرية.

وذكر مصدر أن الإدارة السورية الجديدة منعت المصري أحمد المنصور من بث فيديوهات من داخل سوريا تتعرض لشخصيات سياسية أو تثير نعرات سياسية في الشأن العام أو الإقليمي أو الدولي.

وأثار المنصور جدلا وغضبا واسعين بعد ظهوره في فيديوهات من دمشق يهاجم فيها مصر.

وبحسب بيان متداول على صفحات مقربة من المنصور على موقع “إكس” فإن أحمد المنصور، قد اختفى في دمشق مع عدد من رفاقه، الثلاثاء.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، فإن المنصور فر عقب الإطاحة بحكم الإخوان من مصر وانضم إلى “جبهة النصرة”، التي أصبحت تعرف لاحقا بـ”هيئة تحرير الشام”.

وظهر والده، عاطف المنصور، في مقطع فيديو يعلن فيه تبرؤه من نجله و”أفعاله التي تسيء إلى الدولة المصرية”.

وقال: “أنا عاطف، والد أحمد المنصور الإرهابي المتواجد في سوريا، الذي ينشر فيديوهات تسيء إلى سمعة البلد، ويقول إن الأمن اعتقلني أنا ووالدته وأشقاؤه”.

وواصل: “أحمد يريد أن يكون زعيمًا، وأنا بريء منه ومن تصرفاته. البلد خيرها علينا جميعًا.”

وزاد: “لو كانت البلد قد اضطهدتك أنت، أو أحدًا من أهلك، لما كانوا قد أنفقوا مليون جنيه ليحصل أخوك على الماجستير في إيطاليا، وأنا غاضب عليك إلى يوم الدين”.