بنك صفوة الإسلامي يعيّن رامي محمود رئيساً للخدمات المصرفية للشركات

وطنا اليوم:أعلن بنك صفوة الإسلامي عن تعيين رامي محمود رئيساً لدائرة الخدمات المصرفية للشركات لديه، متولياً مهامه الرسمية اعتباراً من الثاني عشر من شهر كانون الثاني للعام الجاري 2025.

وقد جاء اختيار محمود لتولي قيادة دائرة الخدمات المصرفية لمتعاملي البنك من قطاع الشركات؛ لما يمتلكه من خبرة واسعة تمتد لنحو 24 عاماً في هذا المجال، والتي ستمكنه من مواءمة خطط وتطلعات البنك التشغيلية والاستراتيجية لتحقيق أهدافه الرامية لتعزيز مكانته الريادية كمقدم حلول ومنتجات وخدمات مصرفية إسلامية مبتكرة تسهل العمليات وتزيد الكفاءة، كما توفر القيم المضافة وتدعم النمو للمتعاملين من القطاع المؤسسي.

وقبل انضمامه لفريق عمل صفوة الإسلامي، كان محمود جزءاً من مسيرة مهنية حافلة في القطاع المصرفي؛ حيث عمل في العديد من المجالات المتعلقة بتسهيلات الشركات لدى مجموعة من البنوك المحلية والعالمية، بما فيها بنك الأردن، وبنك قطر الدولي الإسلامي، والبنك الملكي الكندي Royal Bank of Canada. وشغل محمود خلال مسيرته عدة مناصب قيادية كان آخرها منصب المدير التنفيذي لدائرة تنمية الأعمال التجارية في بنك الأردن، بالإضافة إلى دوره كرئيس تنفيذي لشركة تفوق للاستثمارات المالية، وكنائب رئيس مجلس الإدارة لشركة الأردن للتأجير التمويلي