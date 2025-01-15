مذكرة تفاهم بين المدن الصناعية وجامعة الشرق الاوسط في مجالات البحث العلمي والإنتاج والتدريب

وطنا اليوم:وقعت شركة المدن الصناعية الاردنية اليوم الاتفاقية الخامسة مع القطاع الاكاديمي سعيا لربط البيئة العلمية بالبيئة الصناعية والاستفادة من مخرجات الجامعات الاردنية في رفد القطاع الصناعي وتطوير قدراته.

فقد وقعت الشركة مذكرة تفاهم مع جامعه الشرق الاوسط لتعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين حيث تهدف المذكرة التي وقعها المدير العام للشركة عمر جويعد ورئيس الجامعة الدكتورة سلام المحادين بحضور ممثلين عن الطرفين إلى التعاون في المجال البحثي والتطبيقي في مجالات سلاسل التوريد والإنتاج والرقمنة من خلال عقد الدورات والورش التدريبية التي يمكن للشركات الصناعية داخل المدن الصناعية الاستفادة من الأعمال والمهام التي سينفذها طلبة الجامعه حسب احتياجات المصانع.

وقال مدير عام شركة المدن الصناعية الاردنية السيد عمر جويعد إن هذه المذكرة تعد السادسه مع القطاع الأكاديمي، لتعزيز التشبيك بين المؤسسات الأكاديمية، والشركات العاملة في المدن الصناعية، التي تملكها وتديرها الشركة في مختلف محافظات المملكة.

وأضاف السيد جويعد أن الشركة تؤمن بالدور الريادي للجامعات والشباب الاردني في رفد القطاع الصناعي وتطوير قدراته من خلال إسهامات بحثية متميزة وتخريج الكفاءات القادرة على النهوض به. مشيداً بالدور الكبير الذي تقدمه جامعة الشرق الاوسط وبما تمتلكه من خبرات أكاديمية، وبحثية ستسهم في الرقي بالصناعة الأردنية وتقدمها.

من جانبها قالت الدكتورة المحادين إن الشراكة مع القطاع الصناعي تمثل أولوية لجامعه الشرق الاوسط وبالاخص لكلية الاعمال لديها ، حيث ستساهم الاتفاقيه من تبادل الموارد التعليمية بما في ذلك تبادل الكتب والمطبوعات والابحاث لتعزيز الاثراء العلمي وكذلك اجراء ابحاث مشتركة في مجالات الادارة الصناعية وسلاسل التوريد والتسويق الالكتروني والمحاسبة.

ووفقا لمذكرة التفاهم سيعمل الجانبان على تعزيز فرص تدريب الطلاب في القطاعات الصناعية المختلفة، وتوظيف الخريجين في الشركات المتخصصة بالإضافة إلى إقامة مشاريع بحثية مشتركة تهدف إلى إيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي يواجهها القطاع الصناعي والقطاع التدريبي في الجامعات، ودعم ريادة الأعمال من خلال تشجيع الطلاب على إطلاق مشاريعهم الخاصة.

كما سيعمل الجانبين على تنفيذ برنامج الدراسات الثنائية، الذي يهدف إلى دمج التعليم الأكاديمي مع التدريب العملي في المصانع بهدف تأهيل جيل اكثر استعداداً لسوق العمل لتنميه المهارات العملية التي تلبي احتياجات السوق الاردني والعربي ، كما تشمل المذكرة دراسة إمكانية إنشاء مكتب ارتباط في المدن الصناعية لتلبية متطلبات واحتياجات الصناعة المحلية.

يذكر أن شركة المدن الصناعية الاردنية وقعت اربعة اتفاقيات سابقة مع القطاع الاكاديمي لربط البيئة العلمية مع البيئة الصناعية حيث وقعت اتفاقيات مع جامعة اليرموك وجامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية وجامعة البلقاء التطبيقية والجامعة الألمانية الاردنية