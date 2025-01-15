المفوضية : زيادة كبيرة في عدد اللاجئين العائدين من الأردن إلى سوريا

وطنا اليوم:أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، عن زيادة كبيرة في عدد اللاجئين السوريين الذين عادوا إلى سوريا من الأردن خلال عام 2024.

وبحسب ما رصد فقد بلغ إجمالي عدد العائدين نحو 17,200 لاجئ خلال 2024، بما في ذلك حوالي 5,100 لاجئ عادوا في كانون الأول/ ديسمبر.

وأضافت المفوضية أن الأشهر الأخيرة شهدت زيادة ملحوظة في عدد العائدين مقارنة بالسنوات السابقة، إذ تجاوز عدد العائدين في كانون الأول/ ديسمبر 2024 إجمالي عدد العائدين في 2023، الذي بلغ نحو 4,400 لاجئ.

وفيما يتعلق بتوزيع العائدين في كانون الأول/ ديسمبر، بينت المفوضية أن 64% من العائدين هم من الرجال والفتيان، و36% من النساء والفتيات. ومن بين هؤلاء كان 36% من العائلات الكاملة، أي أن جميع أفراد الأسرة كانوا يسافرون معًا. كما يمثل الأطفال (سواء الفتيان أو الفتيات) حوالي 27% من إجمالي العائدين طوال الشهر ذاته، في حين يمثل كبار السن نحو 5% من العائدين.

وأشارت إلى أن المعدل اليومي للعائدين من اللاجئين المسجلين في كانون الثاني/ يناير 2025 قد شهد زيادة، مبينة أن العديد من اللاجئين العائدينمن الأردن إلى سوريا من محافظة درعا، بينما تزايدت أيضًا أعداد العائدين من مناطق أخرى في سوريا، لاسيما من حمص، وأن هؤلاء اللاجئين عادوا من المناطق الحضرية والريفية في المملكة.

وأكدت “مفوضية اللاجئين” أن خط المساعدة الخاص بها مستمر في تلقي المكالمات من اللاجئين السوريين الذين لديهم استفسارات حول العودة، وغالبًا ما كانوا يسألون عن الإجراءات المتعلقة بالخروج استعدادًا لعودتهم إلى سوريا.

وتقدر المفوضية أن أكثر من 125 ألف سوري عادوا إلى البلاد منذ سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، مشيرى إلى أن مناطق العودة الرئيسية هي حلب والرقة ودرعا.

وبحسب وزارة الداخلية، بلغ عدد اللاجئين السوريين المغادرين من داخل المخيمات في الأردن إلى سوريا 1053 لاجئا بمغادرة طوعية.

وأشارت الوزارة ، السبت الماضي، إلى أن عدد المغادرين من اللاجئين السوريين من خارج المخيمات بلغ 10262 لاجئا.

وبلغ العدد الكلي للمغادرين من اللاجئين السوريين عبر مركز حدود جابر 11315 لاجئا.

ووصل العدد الكلي للمغادرين السوريين من اللاجئين وغير اللاجئين عبر معبر جابر 52406 منهم سوريون قادمون من دول أخرى.

مصدر مسؤول في وزاره الداخلية قال في وقت سابق، إنه قد تقرر السماح للمواطنين السوريين المقيمين في الدول الأوروبية ودول الأميركيتين ‏الشمالية والجنوبية وأستراليا وكندا واليابان وكوريا الجنوبية ودول ‏مجلس التعاون الخليجي بالدخول إلى أراضي المملكة دون الحصول على موافقات مسبقة شريطة حيازتهم على إقامات سارية المفعول لمدة لا تقل عن أربعة شهور في الدول القادمين منها‏.

ويأتي ذلك تسهيلا على الأشقاء السوريين المقيمين في تلك الدول للعودة إلى بلادهم.