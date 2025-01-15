رئيس الوزراء: معان ستكون محافظة استراتيجية للعديد من المشاريع الكبرى

وطنا اليوم:افتتح رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان خلال زيارته إلى محافظة معان اليوم الأربعاء مركز الخدمات الحكومي الشامل، ومن ثم ترأس جلسة مجلس الوزراء في المحافظة.

وقال خلال ترؤسه الجلسة إن جلسات مجلس الوزراء في المحافظات جزء من عمل مؤسسي بدأت به الحكومة، ويعكس النهج الذي وجهنا له جلالة الملك بأن نكون كحكومة بين أهلنا المواطنين، حتى نحدد المطلوب والواجب تنفيذه من مشاريع وبرامج ضرورية ولها أولويَّة، ونضمن تحقيق أهداف التنمية وتوسيع فرص التشغيل والاستثمار.

وأضاف أن معان محافظة مهمة في عملية التنمية على مستوى الوطن، وأيضاً لمختلف مناطق ومحافظات الجنوب؛ ولا بدَّ أن ننظر للمشاريع والمبادرات المقترحة من حيث أثرها على المحافظة والمناطق المرتبطة بها مثل البترا والشوبك، والبادية الجنوبية.

وبين رئيس الوزراء أن العديد من المشاريع الوطنية الكبرى في المرحلة المقبلة ستمر عبر محافظة معان، مثل الناقل الوطني وسكة الحديد التي تربط ميناء العقبة بمناجم الفوسفات في الشيدية من جهة، ومنطقة غور الصافي ومصانع البوتاس من جهةٍ أخرى، ونعمل حالياً على ربطها مع الميناء البرِّي في معان وإعادة هذا المشروع التنموي المهم لمساره الذي توقف قبل أعوام، وهو مشروعٌ تنمويٌ على رأس أولوياتنا اليوم ونعمل جاهدين لتحقيقه.

وقال إن هذه المشاريع سيكون لها أثر إيجابي على التنمية وفرص العمل التي ستولدها، وستسهم في تحريك قطاعات أخرى فرعية ومساندة، بما في ذلك قطاع الشحن في المحافظة وتوفير فرص عمل إضافية.

وأشار إلى أن منطقة معان التنموية لديها إمكانات واعدة وتحتضن مشاريع ريادية في عدة مجالات، ونسعى إلى تعزيز تنافسيتها واستقطاب المزيد من الاستثمارات إليها، وسننتهي من مشروع تزويد منطقة الروضة الصناعية بالغاز الطبيعي بعد عامين، بما يسهم في تخفيض كلف الإنتاج وتعزيز تنافسية صناعتنا الوطنية.

وبين رئيس الوزراء: أولويتنا الأولى هي توفير فرص العمل لأبنائنا وبناتنا من شباب الأردن، وهذا يتطلب أن ندعم القطاع الخاص وتوفير البيئة الضرورية لنجاحه، وجهودنا في الحكومة منصبة لتحقيق ذلك، وهذا هو الهدف الأساسي لرؤية التحديث الاقتصادي.

وأكد رئيس الوزراء أن افتتاح مركز خدمات معان الحكومي الشامل، سيشكّل نموذجاً من حيث نوعية الخدمات، ونسعى أن تكون كل المرافق الخدمية الحكومية بسوية عالية في خدمة المواطنين.

وقال: شاركت مع مجموعة من شباب وشابات المحافظة في يوم الشجرة الذي نحتفل به اليوم، وهذا جزء من إطار أكثر شمولية لزيادة الرقعة الحرجية والمساحات الخضراء لمواجهة التصحر، وهدفنا – كما التزمنا في البيان الوزاري – زراعة 4 ملايين شجرة حرجية على مدى أربع سنوات، لتزيد المساحات الحرجية في المملكة، بمقدار 110 آلاف دونم.