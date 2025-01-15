128 طناً استهلاك السوق القطري من التمور الأردنية في 2024

وطنا اليوم:سجل حجم استهلاك السوق القطري من التمور الأردنية خلال العام الماضي 2024، ارتفاعا ملحوظا مقارنة مع مستوردات عام 2023.

وذكر جهاز التخطيط والإحصاء القطري في بيانات حديثة عبر موقعه الرسمي اليوم الأربعاء، أن مستوردات السوق القطري من التمور الأردنية بمختلف أنواعها وأصنافها خلال العام الماضي، بلغت نحو 128 طنا، بنمو نسبته 6.6 بالمئة مقارنة بمستوردات العام 2023 البالغ حجمها 120 طنا، فيما بلغ حجمها نحو 110 أطنان في 2022، و98 طنا في 2021.

وتسجل مستوردات قطر من التمور الأردنية، تناميا ملحوظا مع توسع الأسواق المحلية في البلاد، وازدياد الطلب على أصناف التمور التي يشتهر الأردن بإنتاجها وتسويقها، والتي بات يتميز بها كعلامة أردنية مسجلة تعكس مستوى عاليا من الجودة والنوعية المميزة.

ويدعم الارتفاع المستمر لمستوردات قطر من التمور الأردنية، بحسب عدد من التجار والمستوردين القطريين، قيام شركات استيراد وتصدير قطرية عديدة بزيادة معدلات كميات التمور التي يستوردها السوق القطري من الأردن لتلبية الطلب المصاحب لارتفاع أعداد المقيمين في البلاد، وتزايد أعداد الزوار والسياح.

وتستورد قطر جميع أصناف التمور الأردنية الرطبة والجافة، التي تحظى بتنافسية عالية في الأسواق القطرية، خاصة المجهول الذي يأتي في المرتبة الأولى لجودته العالية وأسعاره المعتدلة، ثم البرحي في المرتبة الثانية.

وتعد التمور من المنتجات الزراعية الاستراتيجية التي ينتجها الأردن، وتشهد زراعة هذا المنتج اهتماما كبيرا وتوسعا، كما تشهد معدلات الإنتاج والتصدير نموا مستمرا.

وتعتبر أسواق دول مجلس التعاون الخليجي من أبرز الوجهات الخارجية التي تستقبل إنتاج الأردن من التمور، حيث تستهلك هذه الأسواق معدلات كبيرة من هذا المنتج الغذائي الهام كل عام.