فوز عالمي أردني عن مشروع يكشف أورام الدماغ

وطنا اليوم:فاز طلبة مبادرة علماء الغد بالجائزة الدولية الأولى في معرض العلماء الشباب والتكنولوجيا في أيرلندا، من مدرسة جامعة اليرموك النموذجية في إربد.

ووفق بيان صحفي صادر عن مبادرة علماء الغد حصل الطلبة وصفي الرشدان وأحمد شطناوي ومحمد الشرمان، تحت إشراف معلمهم علي الدبابي، على فوز عالمي بمشروعهم المبتكر كاشف أورام الدماغ باستخدام الذكاء الاصطناعي، والذي يقدم تقدمًا رائدًا في التشخيص الطبي.

وشهد هذا العام أول إدراج للمسابقة الدولية في العلماء الشباب والتكنولوجيا في أيرلندا، حيث حققت مشاركة الأردن، بقيادة برنامج علماء الغد، نجاحًا ملحوظًا.

خلال المعرض، تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية الأيرلندية واللجنة الإدارية لعلماء الشباب والتكنولوجيا في أيرلندا، تسعى هذه الاتفاقية إلى تعميق التعاون وتعزيز تبادل المعرفة في تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات بين إيرلندا والبلاد الأخرى.

وشارك في برنامج علماء الغد، الذي تم تصميمه على غرار العلماء الشباب والتكنولوجيا في أيرلندا، أكثر من 3500 طالب ومعلم في جميع أنحاء الأردن على مدى السنوات الثلاث الماضية، مما عزز الابتكار وتمكين الشباب والشابات من خلال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. يعكس هذا الإنجاز الرائع الحضور العالمي المتنامي للأردن في العلوم والتكنولوجيا، مدفوعًا بتفاني طلبته وقوة الشراكات الدولية.

وتعتبر مبادرة علماء الغد مبادرة وطنية جديدة تستند إلى نموذج مثبت تم تنفيذه في الأصل في أيرلندا منذ أكثر من خمسين عامًا. والغرض منه هو تحسين الحافز والمكافآت للشباب الذين يرغبون في دراسة العلوم وتطبيقها لتغيير المجتمع. وتطمح المبادرة إلى تمكين الشباب من تطوير حلول التحديات الاجتماعية والتكنولوجية والاقتصادية – بالاعتماد على تطبيق النهج العلمية