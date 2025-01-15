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حسان يبدأ زيارته إلى معان بافتتاح مركز الخدمات الحكومي الشامل

منذ دقيقة واحدة
حسان يبدأ زيارته إلى معان بافتتاح مركز الخدمات الحكومي الشامل

وطنا اليوم:بدأ رئيس الوزراء جعفر حسان، الأربعاء، زيارته إلى محافظة معان، بافتتاح مركز الخدمات الحكومي الشامل، وذلك قبيل عقد جلسة مجلس الوزراء في المحافظة.
ويعقد مجلس الوزراء، الأربعاء، رابع جلساته في المحافظات، وذلك في محافظة معان، بحضور المجالس المنتخبة والهيئات المدنيَّة في المحافظة.
وسيعرض مجلس الوزراء، المشاريع التنموية في المحافظات، التزاماً بما تعهدت به الحكومة منذ البدايات.
وقال وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، إن الحكومة ستنشر هذه المشاريع على الموقع الإلكتروني لرئاسة الوزراء، بما في ذلك مدد التنفيذ والمخصصات الموضوعة لها.
وينعقد مجلس الوزراء شهرياً في المحافظات، وفق قرار سابق لرئيس الوزراء جعفر حسان.
وكان مجلس الوزراء قد عقد ثلاث جلسات في محافظات الكرك وإربد والزرقاء.


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