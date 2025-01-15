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#عاجل الغذاء والدواء : شركتان متورطتان بقضية اللحوم منتهية الصلاحية

15 يناير 2025
#عاجل الغذاء والدواء : شركتان متورطتان بقضية اللحوم منتهية الصلاحية

وطنا اليوم:قال مدير مؤسسة الغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات إن اللحوم المنتهية الصلاحية التي ضبطت أمس الثلاثاء يصل سعرها إلى 30 دينارا للكيلوغرام، لافتا إلى أن شركتين متورطتان بالقضية.
ولفت مهيدات إلى أن عملية ضبط اللحوم بدأت بمعلومة أمنية قبل أسبوعين، وجرى تحويل أشخاص إلى النائب العام على خلفية القضية.


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