مستشفى الزرقاء الحكومي يقدم خدماته لـ 2 مليون مواطن

وطنا اليوم:أكد مدير مستشفى الزرقاء الحكومي الدكتور صالح حماد، أن المستشفى يقدم خدماته لحوالي 2 مليون مواطن في العام.

وقال ، إن عدد مراجعي عيادات المستشفى خلال العام الماضي 2024 بلغ 500 ألف مراجع، و ما بين 400 – 500 ألف مراجع للطوارئ.

وبين أن المستشفى يوفر خدم إيصال العلاجات والأدوية لمنازل المرضى دون الحاجة الى مراجعتهم للمستشفى، حيث بإمكان المريض مراجعة الطبيب مرة واحدة كل 3 أشهر ومن ثم يتم صرف الأدوية والعلاجات المناسبة له.