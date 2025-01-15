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مستشفى الزرقاء الحكومي يقدم خدماته لـ 2 مليون مواطن

15 يناير 2025
مستشفى الزرقاء الحكومي يقدم خدماته لـ 2 مليون مواطن

وطنا اليوم:أكد مدير مستشفى الزرقاء الحكومي الدكتور صالح حماد، أن المستشفى يقدم خدماته لحوالي 2 مليون مواطن في العام.
وقال ، إن عدد مراجعي عيادات المستشفى خلال العام الماضي 2024 بلغ 500 ألف مراجع، و ما بين 400 – 500 ألف مراجع للطوارئ.
وبين أن المستشفى يوفر خدم إيصال العلاجات والأدوية لمنازل المرضى دون الحاجة الى مراجعتهم للمستشفى، حيث بإمكان المريض مراجعة الطبيب مرة واحدة كل 3 أشهر ومن ثم يتم صرف الأدوية والعلاجات المناسبة له.


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