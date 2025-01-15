سوريا ترفع رسوم تصدير الخضار الأردنية

وطنا اليوم:قال نقيب تجار ومصدري الخضار والفواكه سعدي أبو حماد إن الحكومة السورية فرضت رسوم على الخضار الأردنية بمقدار 54 دولارا للطن الواحد علما بأن الرسوم التى كانت تستوفى سابقاً 14 دولارا للطن الواحد.

وبين أبو حماد أن الزيادة وصلت إلى 40 دولارا عن كل طن، مشيرا إلى أن هذا القرار سيؤدي إلى ارتفاع التكلفة على المصدر الأردني مما سينعكس سلباً على الصادرات الأردنية إلى الجمهورية العربية السورية.

وذكر أن حجم الصادرات الأردنية إلى سوريا خلال العشرون يوماً الماضيه بلغت ثلاث آلاف طن.

وكان وزير الزراعة خالد الحنيفات رافقه القائم بأعمال السفارة السورية في عمّان إحسان رمان أشرفا على عملية تحميل الخضار من سوق العارضة المركزي للخضار والفواكه السبت.

وقال وزير الزراعة خالد حنيفات إن استئناف تصدير الخضار إلى سوريا سيكون له أثر إيجابي على القطاع الزراعي في لا سيما في وادي الأردن.

وأكد حنيفات أن الأردن عانى من الأوضاع الإقليمية وتضرر من ذلك القطاع الزراعي، مشيرا إلى استعداد المملكة لتزويد سوريا بكافة محاصيل العجز الشتوية التي تنتج في وادي الأردن.

وذكر أن الأجهزة الحكومية في الأردن وسوريا ستعمل على تهيئة الأرضية المناسبة للقطاع الخاص لتعزيز التبادل التجاري وتسهيل انسيابية تبادل السلع بين البلدين.

وذكر أن الأردن مستعد لتزويد سوريا بتجربة القطاع الزراعي في توظيف التكنولوجيا الزراعية وتوفير المياه ما سيعزز الاقتصاد السوري.

وقال القائم بأعمال السفارة السورية في الأردن إحسان الرمان إنه بعد انتصار ثورة الشعب السوري بدأ العمل على رفع العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة على البلاد.

وبين رمان أن الأردن وقف إلى جانب الشعب السوري وكان ملاذا أمنا قريبا لهم، مؤكدا أن عمليات التصدير ستعود إلى سابق عهدها قبل عام 2011.

وأفاد أن سوريا ستشكل نقطة انطلاق للمنتجات الأردنية إلى السوق السوري ومن ثم دول أوروبا الشرقية.

وشدد أنه لا يوجد أية معوقات خلال عمليات التصدير، منوها أن الهدف الأساس للإدارة الجديدة في سوريا تمثل في حفظ الأمن والاستقرار الداخلي ومن ثم العمل على العودة إلى الحضن العربي.

وعبر عن امله بتخاذ قرارات لرفع كافة العقبات عن السلع السورية المتجهة إلى الأردن والسلع الأردنية المتجهة إلى سوريا.