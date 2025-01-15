ندوة في جامعة فيلادلفيا حول التوعية بمخاطر المخدرات

وطنا اليوم:عقدت كلية الآداب والعلوم التربوية في جامعة فيلادلفيا، موخراً، ندوة توعوية بعنوان ” الجامعات ودورها في مكافحة المخدرات “، قدمها مساعد رئيس قسم مكافحة المخدرات/جرش النقيب زياد جرادات ومن الجامعة الدكتورة سمية الزيود والدكتورة الآء أبوعين

الندوة تطرقت إلى العديد من المواضيع الهامة ركزت على أهمية مكافحة المخدرات، وتسليط الضوء على الأضرار النفسية والاجتماعية والاقتصادية التي تترتب على تعاطي المخدرات، وتأثير المخدرات على الصحة العقلية والجسدية للأفراد، والآثار السلبية التي تؤدي إلى تدمير حياة المدمنين وأسرهم.

كما وناقشت الندوة الدوافع النفسية والمجتمعية لتعاطي المخدرات وأهمية الرياضة ودورها العلاجي للتصدي لآفة المخدرات، بالإضافة إلى دور المجتمع والمؤسسات في الوقاية من تعاطي المخدرات، من خلال برامج التوعية والارشاد المشتركة التي تستهدف الفئات الأكثر عرضة للخطر، مثل الشباب والمراهقين، وأهمية التعاون بين الأجهزة الأمنية ومؤسسات التعليم العالي في نشر رسائل التوعية

وفي نهاية الندوة شكر عميد كلية الآداب والعلوم التربوية الدكتور غسان عبد الخالق بحضور رئيس قسم العلوم الأساسية والإنسانية الدكتور محمد الغزو المحاضرين من إدارة مكافحة المخدرات، مؤكدًا أهمية الشراكة المجتمعية مع كافة الجهات الأمنية لبناء جيل على قدر عالٍ من الكفاءة والمسؤولية المجتمعية، وجيلٍ واعٍ ومنتميٍ لدينه ووطنه