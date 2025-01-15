زيارة ميدانية لطلبة من كلية العلوم الطبية المساندة في جامعة فيلادلفيا لمجموعة زلوم

وطنا اليوم:نظمت كلية العلوم الطبية المساندة في جامعة فيلادلفيا، مؤخرًا، زيارة ميدانية لطلبة مساق تحضير الأطعمة إلى مجموعة زلوم، إحدى الشركات الرائدة في صناعة المواد الاستهلاكية في الأردن، وجاءت الزيارة في إطار جهود الكلية لتعزيز المعرفة النظرية وتوفير تجارب حقيقية للتعرف على أحدث الممارسات في قطاع الصناعات الغذائية

وتضمنت الزيارة محاضرة تعريفية حول مجموعة زلوم والمصانع التابعة لها، وجرى استعراض أنواع الأغذية المصنعة وإجراءات ضمان الجودة المتبعة لضمان جودة المنتجات، كما تم مناقشة أنواع مفسدات الأطعمة وطرق التأكد من خلو المنتجات منها، وتوضيح أهمية تطور الصناعات الغذائية في تلبية احتياجات المجتمع وتحقيق الأمن الغذائي

واطلع الطلبة على خطوط الإنتاج في مصنع البسكويت ومصنع المعلبات الغذائية، وتعرفوا على خطوات وإجراءات الإنتاج، وأهمية كل خطوة في ضمان جودة المنتج النهائي وسلامته الغذائية.

وتعكس الزيارة التزام كلية العلوم الطبية المساندة بتوفير بيئة تعليمية عملية وملهمة، مما يعزز من فرص الطلاب في تطوير مهاراتهم ويؤهلهم للنجاح في سوق العمل بعد التخرج