بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. جامعات

زيارة ميدانية لطلبة من كلية العلوم الطبية المساندة في جامعة فيلادلفيا لمجموعة زلوم

منذ دقيقة واحدة
زيارة ميدانية لطلبة من كلية العلوم الطبية المساندة في جامعة فيلادلفيا لمجموعة زلوم

وطنا اليوم:نظمت كلية العلوم الطبية المساندة في جامعة فيلادلفيا، مؤخرًا، زيارة ميدانية لطلبة مساق تحضير الأطعمة إلى مجموعة زلوم، إحدى الشركات الرائدة في صناعة المواد الاستهلاكية في الأردن، وجاءت الزيارة في إطار جهود الكلية لتعزيز المعرفة النظرية وتوفير تجارب حقيقية للتعرف على أحدث الممارسات في قطاع الصناعات الغذائية
وتضمنت الزيارة محاضرة تعريفية حول مجموعة زلوم والمصانع التابعة لها، وجرى استعراض أنواع الأغذية المصنعة وإجراءات ضمان الجودة المتبعة لضمان جودة المنتجات، كما تم مناقشة أنواع مفسدات الأطعمة وطرق التأكد من خلو المنتجات منها، وتوضيح أهمية تطور الصناعات الغذائية في تلبية احتياجات المجتمع وتحقيق الأمن الغذائي
واطلع الطلبة على خطوط الإنتاج في مصنع البسكويت ومصنع المعلبات الغذائية، وتعرفوا على خطوات وإجراءات الإنتاج، وأهمية كل خطوة في ضمان جودة المنتج النهائي وسلامته الغذائية.
وتعكس الزيارة التزام كلية العلوم الطبية المساندة بتوفير بيئة تعليمية عملية وملهمة، مما يعزز من فرص الطلاب في تطوير مهاراتهم ويؤهلهم للنجاح في سوق العمل بعد التخرج


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:29

مجلس الوزراء يعقد جلسته اليوم في معان

09:26

السلطات تعتقل رئيس كوريا الجنوبية المعزول

09:16

تحذيرات جديدة من استمرار حرائق كاليفورنيا وسانتا آنا تفاقم الأوضاع

09:10

6 شهداء بقصف جوي إسرائيلي على مخيم جنين

05:24

كوريا الجنوبية.. محاولة جديدة لاعتقال الرئيس المعزول

03:24

مرصد الزلازل الأردني ينفي تسجيل أي هزة أرضية في معان

02:16

موقوفان و30 شاهداً بقضية حريق دار المسنين

01:01

كادر الغارفات ينعى وفاة الزميل هشام توفيق تايه”

01:00

وزير الخارجية الإسرائيلي: لدينا رغبة حقيقية لإبرام اتفاق حول المحتجزين في غزة

00:18

بلدية الجيزة بالتعاون مع أجهزة متعددة تضبط 25 طناً من اللحوم المنتهية الصلاحية.

23:15

الهيئة الخيرية: وقعنا مع 129 منظمة لإرسال المساعدات

22:07

مالية الأعيان” تُناقش استراتيجية وزارة السياحة وموازنتها 

وفيات
كادر الغارفات ينعى وفاة الزميل هشام توفيق تايه”وفيات الثلاثاء 14-1-2025وفيات الاثنين 13-1-2025الإعلامي الأردني القدير محمود أبو عبيد في ذمة اللهوفيات الأحد 12-1-2025