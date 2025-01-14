موقوفان و30 شاهداً بقضية حريق دار المسنين

وطنا اليوم_,وصل عدد الوفيات جراء الحريق الذي اندلع بدار المسنين قبل شهر إلى 12 وفاة، بينما وصل عدد الاصابات إلى 19، وجرى توقيف شخصين اثنين على خلفية الحادثة، أحدهما مشعل النار، والثاني موظف.

ووجهت النيابة العامة عدة تهم لخمسة متهمين منهم مديرة الدار، وهي التسبب بالايذاء والتسبب بالوفاة ومخالفة تعليمات وزارة التنمية الاجتماعية

و حاسناد تهمتي اضرام النيران للموقوف الاول ومضرم النيران والتسبب بالوفاة استنادا للمادة ٧٢ من قانون العقوبات. بحسب يومية الرأي.

والمتهمون هم المتسبب بالحريق ورئيسة الدارة ونائبتها وموظف صيانة ومراقب الكاميرات.

وانهت لجنة النيابة العامة المكونة من ثلاثة مدعين عامين برئاسة مدعي عام جنوب عمان واثنين من مدعي عام قصر العدل.

وتم تحويل القضية للهيئة السادسة في محكمة الجنايات الصغرى برئاسة الدكتور سليمان الهوواشه وعضوية القاضي عماد الغويري في محكمة الجنايات الصغرى والتي

ومن المتوقع ان تباشر الهيئة اولى جلساتها يوم غد الخميس حيث ان هناك ٣٠ شاهدا في القضية.

وكان الحريق قد وقع صباح يوم الجمعة الموافق 13/12/2024 حيث اقدم احد المسنين على اضرام النيران في دار المسنين مما ادى الى وفاة ستة نزلاء في اول يوم وارتفاع العدد الى سبعة نزلاء في اليوم التالي ووقوع اصابات بليغة مما ادى لارتفاع الوفيات الى ١٢ وفاة بحسب اخر احصائية. ويذكر ان غالبية الوفيات قد توفوا بالاختناق.

واثارت الحادثة جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي حول غياب الرقابة والمتابعة والتي كان يتواجد في المركز انذاك ١١١ نزيل من المسنين في منطقة الجويده.

وكان الحريق قد اندلع في الطابق الاول من مركز «جمعية الأسرّة البيضاء دار ضيافة المسنين»، ما أسفر عن إصابة العشرات بجروح تراوحت بين متوسطة وبليغة.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولو مقطعاً مصوراً يظهر أحد المسنين وهو يشعل النيران داخل الدار.

ووُجّهت تهمة «جناية الحريق الناتج عن وفاة إنسان وجنحة التسبب في الإيذاء إلى المسن المتسبب في حريق دار الضيافة للمسنين في عمّان وذلك بموجب أحكام المواد 327 من قانون العقوبات، والمادة 368 من نفس القانون، والمادة 334 من قانون العقوبات