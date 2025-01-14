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الهيئة الخيرية: وقعنا مع 129 منظمة لإرسال المساعدات

منذ دقيقتان
الهيئة الخيرية: وقعنا مع 129 منظمة لإرسال المساعدات

وطنا اليوم_ أكد حسين الشبلي الأمين العام للهيئة الخيرية الهاشمية على دعم جلالة الملك للهيئة في تأمين جميع التجهيزات والمستلزمات التي تحتاجها الهيئة لإرسال المساعدات إلى غزة.

 

وأضاف الشبلي من خلال استضافته في برنامج صوت المملكة اليوم الثلاثاء، أن جلالة الملك ومن خلال زيارته اليوم أكد على دعمه الكامل للهيئة وتأمين جميع ما تحتاجه من تجهيزات ومواد بناء ومستودعات والتجهيز اللوجستي.

 

وعن اتفاقية الهدنة المتوقعة ، قال إن المعطيات والظروف هي من تحكم كمية الحجم والمساعدات وصعوبة إدخالها، مؤكداً على جاهزية الهيئة في حال حدوث أي شيء في الفترة القادمة.

 

كما أشار الى هناك اتفاقيات بين الهيئة ومنظمات تعمل داخل قطاع غزة من أجل تسهيل عملية إيصال المساعدات الى داخل القطاع.

 

كما أكد على ان الهيئة أتمت التوقيع مع 129 منظمة من أجل ارسال المساعدات، ولكنها لم تباشر عملها حتى الآن.

 

ونوه إلى أن الهيئة تستخدم المعبر الشمالي لأنه المعبر الذي تستطيع الإرسال من خلاله لأنه الأكثر اماناً، مؤكداً على الحاجة لفتح جميع المعابر.

 

وأوضح أن هناك عدة دول ترسل المساعدات عن طريق الهيئة ولكن الجزء الأكبر التي تصل إلى غزة عبر الهيئة تكون من الاردن.


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