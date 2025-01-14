لجنة “التوجيه الوطني ” تزور مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

وطنا اليوم_زارت لجنة التوجيه الوطني النيابية، برئاسة النائب فراس قبلان وعدد من أعضائها،اليوم الثلاثاء مؤسسة الإذاعة والتلفزيون.

وفي مستهل اللقاء، قدّم مدير عام المؤسسة، إبراهيم البواريد، بحضور مديري الإدارات، عرضًا حول البرامج والخدمات التي تقدمها المؤسسة، مستعرضًا المستوى المتقدم الذي وصلت إليه.

وأشار البواريد إلى أنه تم وضع خطة عمل واضحة واستراتيجية شاملة تهدف إلى تطوير الأداء المؤسسي والارتقاء به، مع تسليط الضوء على أبرز التحديات والمعيقات التي تواجه المؤسسة.

من جانبهم، أشاد رئيس وأعضاء اللجنة بالدور الوطني الريادي الذي تضطلع به المؤسسة، وبأهمية الخدمات التي تقدمها في نقل الخطاب الإعلامي للدولة بكفاءة ومهنية.

وأكدوا على ضرورة دعم المؤسسة في تأدية رسالتها الإعلامية على أكمل وجه، ودراسة المشكلات والتحديات التي تواجهها لإيجاد حلول فعالة لها.

وشملت الزيارة جولة للوفد النيابي في عدد من استوديوهات ومرافق المؤسسة، حيث اطلعوا على سير العمل والمستوى المتطور الذي وصلت إليه.

كما تفقدوا سيارة البث التلفزيوني التي جرى تجهيزها وتجميعها بأيدي كوادر المؤسسة، لتواكب أحدث التقنيات في المجال.

وفي ختام الزيارة، قام الوفد بجولة في متحف المؤسسة الذي يوثق مراحل ومحطات التطور التي شهدتها عبر العقود الماضية.