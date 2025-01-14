من هو مهرب المخدرات الذي قتل على الحدود الاردنية السورية

وطنا اليوم:كشفت مصادر عن هوية المهرب المقتول برصاص القوات المسلحة – الجيش العربي خلال اشتباك مع مهربين حاولوا التسلل عبر الحدود الحدود الشمالية الأحد.

ونقلت شبكة “السويداء 24” عن المختص في الشؤون السورية صلاح ملكاوي، أنّ المهرب الذي قُتل بالأمس على الحدود الأردنية هو كاسر الطرقي الأقرع الغياث، مشيراً إلى أنه ينحدر من مدينة الضمير في ريف دمشق.

وأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، الأحد أن حرس الحدود اشتبك مع مهربين حاولوا التسلل عبر الحدود الشمالية للمملكة.

وقال الجيش العربي في بيان مقتضب، إن قوات حرس الحدود اشتبكت مع مجموعة من المهربين ضمن منطقة مسؤولية المنطقة العسكرية الشرقية، من دون ذكر تفاصيل أخرى، حيث أكدّ مقتل أحد المهربين وإصابة مقدم ركن من مرتبات حرس الحدود.