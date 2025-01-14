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خمس سنوات سجنا للقيادي الإسلامي سالم الفلاحات

منذ 9 ثواني
خمس سنوات سجنا للقيادي الإسلامي سالم الفلاحات

وطنا اليوم:قضت محكمة أردنية بالسجن خمس سنوات مع الأشغال الشاقة ضد الشيخ سالم الفلاحات، الأمين العام لحزب الشراكة والإنقاذ، والمراقب العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين.
ويأتي الحكم بعد شهور من صدور قرار قضائي يقضي بحل حزب الشراكة والإنقاذ واعتباره غير موجود.
وقالت مصادر إن الحكم الصادر بحق الفلاحات جاء بسبب شكوى من أعضاء مسجلين في حزب الشراكة والإنقاذ أنكروا أنهم وقعوا على نماذج الانتساب للحزب.
وتابعت المصادر بأن الحكم قابل للاستئناف.


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