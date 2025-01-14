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مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الحوراني وأبو عبيد

منذ 36 ثانية
مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الحوراني وأبو عبيد

وطنا اليوم_ عمان 14 كانون الثاني2025 -* مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الثلاثاء، واجب العزاء إلى عشيرة الحوراني بوفاة العميد الطيار المتقاعد عبدالله محمد الحوراني، وإلى عشيرة أبو عبيد بوفاة الإعلامي محمود سليم أبو عبيد.

 

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيتي عزاء الفقيدين، في محافظة العاصمة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدين، وعموم عشيرتي الحوراني وأبو عبيد، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته.

 

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي.


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