لماذا يتميز الأردن عن جيرانه؟

وطنا اليوم _بقلم الإعلامي ضياء عبنده

تعد المملكة الأردنية الهاشمية واحدة من أبرز الدول في منطقة الشرق الأوسط، حيث تتمتع بعدد من المميزات التي تجعلها وجهة مميزة على الصعيدين الإقليمي والدولي. رغم تحديات المنطقة، فإن الأردن استطاع أن يبرز بقوة من خلال استقرار حكومته، موقعه الاستراتيجي، والعديد من الخصائص التي تميز شعبه وثقافته وتالياً أبرز مميزات دولة الأردن وإيجابياتها:

الاستقرار السياسي والأمني

يعتبر الاستقرار السياسي من أهم سمات المملكة الأردنية الهاشمية، حيث حافظت على نظام حكم مستقر منذ تأسيسها. تحت قيادة الهاشميين، استطاع الأردن أن يحافظ على أمنه الداخلي والحد من تأثير الأزمات الإقليمية. كما يُعتبر من الدول التي نجحت في الحفاظ على توازنات سياسية واقتصادية في ظل محيط مضطرب، مما جعلها وجهة مفضلة للاستثمار والسياحة.

الموقع الإستراتيجي

تقع الأردن في موقع جغرافي مميز، إذ تحدها من الشمال سوريا، ومن الشرق العراق، ومن الجنوب المملكة العربية السعودية، ومن الغرب فلسطين المحتلة والبحر الأحمر. هذا الموقع جعلها حلقة وصل هامة بين آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط. كما منحها قدرة على لعب دور محوري في السياسة الإقليمية والعلاقات الدولية، إضافة إلى أنها تمثل نقطة عبور حيوية للتجارة.

الاستثمار والاقتصاد

يتميز الاقتصاد الأردني بتنوعه، حيث يعتمد على قطاعات متعددة مثل السياحة، الصناعة، والخدمات. رغم تحديات الموارد الطبيعية المحدودة، فقد استطاع الأردن أن يبني قاعدة اقتصادية قوية يعتمد فيها بشكل رئيسي على قدراته البشرية الماهرة والتعليم العالي. تشهد المملكة نمواً في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مما يعزز من مكانتها كداعم رئيسي للاستثمار في المنطقة.

التعليم والموارد البشرية

يُعتبر قطاع التعليم في الأردن من بين الأفضل في المنطقة، حيث يضم العديد من الجامعات المرموقة مثل جامعة الأردنية، وجامعة العلوم والتكنولوجيا. كما يبرز التعليم الأردني في تقديم برامج أكاديمية رائدة في مجالات الهندسة، الطب، والعلوم الاجتماعية. هذا التقدم في التعليم ساعد على بناء مجتمع من الأفراد ذوي الكفاءات العالية، مما يعزز من قدرة الأردن على التكيف مع التحديات الاقتصادية العالمية.

القطاع السياحي .

يشتهر الأردن بالعديد من المعالم السياحية الفريدة التي تجذب السياح من مختلف أنحاء العالم. من أبرز هذه المعالم مدينة البتراء الوردية، والتي تُعد من عجائب العالم السبع، بالإضافة إلى البحر الأحمر في منطقة العقبة، ومدينة عمان التي تمزج بين الحداثة والتاريخ. يُعد القطاع السياحي أحد المصادر الرئيسية للإيرادات الوطنية، ويستفيد من البنية التحتية المتطورة والمرافق السياحية المتميزة.

الاهتمام بحقوق الإنسان والمساواة

يتميز الأردن بتطبيقه لسياسات تحترم حقوق الإنسان وتعزز المساواة بين الجنسين. على سبيل المثال، تبنت الحكومة العديد من المبادرات لتمكين المرأة، بما في ذلك زيادة مشاركتها في الحياة السياسية والاقتصادية. كما تُعد قوانين الأردن في حماية حقوق الأطفال والتعليم من بين الأبرز في المنطقة.

الرعاية الصحية

تعد المملكة من الدول التي تُسجل تقدماً ملحوظاً في مجال الرعاية الصحية، حيث يوجد فيها عدد من المستشفيات والمراكز الطبية ذات المعايير العالمية. كما أن الأردن يعتبر وجهة طبية مفضلة للعديد من المرضى من الدول المجاورة نظراً لجودة الخدمات الطبية ووجود كوادر طبية مدربة على أعلى مستوى.

التراث الثقافي والتاريخ .

يشتهر الأردن بثقافته الغنية والمتنوعة التي تضم العديد من الفعاليات الثقافية والفنية. كما أن المملكة تحتفظ بالعديد من المواقع التاريخية التي تعود إلى العصور القديمة، مثل آثار البتراء، جرش، وقصر عمّان، مما يجعلها مركزاً مهماً للسياحة الثقافية والدينية .

الاهتمام بالبيئة والتنمية المستدام

في السنوات الأخيرة، أصبح الأردن يولي أهمية متزايدة لحماية البيئة والتعامل مع التحديات البيئية مثل نقص المياه والتغير المناخي. تطور استخدام الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح، بالإضافة إلى العديد من المشاريع التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والحد من التلوث.

الدور الإقليمي والدولي

يُعتبر الأردن لاعباً مهماً في السياسة الإقليمية والدولية. يحظى بعلاقات جيدة مع العديد من الدول الكبرى والمنظمات الدولية، وقد أظهر دائماً التزامه بقضايا السلام والعدالة في منطقة الشرق الأوسط. كما شارك في العديد من المفاوضات الدولية المتعلقة بالأمن والسلام، بالإضافة إلى دوره في القضايا الإنسانية.

وفي الختام، تبرز المملكة الأردنية الهاشمية كدولة تتمتع بالعديد من المميزات والإيجابيات التي جعلتها نموذجًا من حيث الاستقرار، النمو الاقتصادي، التقدم في التعليم والرعاية الصحية، بالإضافة إلى دورها الفعال على الساحة الإقليمية والدولية. على الرغم من التحديات العديدة، يظل الأردن مركزاً هاماً في منطقة الشرق الأوسط، حيث يواصل تطوير إمكانياته وتحقيق التنمية المستدامة لمصلحة شعبه والمنطقة بأسرها.