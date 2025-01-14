ضبط 25 ألف كيلو لحوم منتهية الصلاحية جرى تغيير إنتاجها

وطنا اليوم:داهمت فرق الاستجابة السريعة في المؤسسة العامة للغذاء والدواء ومديرية الأمن العام والإدارة الملكية لحماية البيئة ودائرة المخابرات العامة عددا من المواقع وضبطت كمية كبيرة من اللحوم منتهية الصلاحية قدرت بقرابة 25 ألف كيلو من اللحوم جرى تغيير تاريخ إنتاجها.

وأشار مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات إلى أنه ونتيجة الجهود المشتركة المكثفة ضمن عمليات مراقبة وتتبع نوعية تم التحفظ على اللحوم تمهيدا لإتلافها حسب الأصول ومباشرة تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الشركة صاحبة العلاقة وهي إحدى الشركات الكبرى