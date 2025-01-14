الملك يبحث مع مبعوث ترامب جهود التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة

وطنا اليوم:بحث جلالة الملك عبدالله الثاني خلال اتصال هاتفي، اليوم الثلاثاء، مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف، جهود التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.

وشدد جلالته على أن وقف الحرب على غزة هو الخطوة الأولى والفورية التي يجب اتخاذها للتوصل إلى تهدئة شاملة بالمنطقة.

وتم التأكيد، خلال الاتصال، على ضرورة تعزيز الجهود الدولية للاستجابة الإنسانية في غزة