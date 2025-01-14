اتفاقية تعاون بين مجموعة مطاعم حمادة وجمعية رعاية مرضى حساسية القمح الخيرية

وطنا اليوم -وقعت مجموعة مطاعم حمادة اتفاقية تعاون مع جمعية مرضى حساسية وتحسس القمح الخيرية في خطوة تهدف لخدمة مرضى حساسية القمح.

وتأتي الاتفاقية في إطار تعزيز التعاون المشترك بين مجموعة مطاعم حمادة ممثلة برئيس مجلس إدارتها رائد حمادة و جمعية مرضى حساسية وتحسس القمح الخيرية، التي ترأسها سهير القريوتي.

وبموجب الاتفاقية، ستقدم مجموعة مطاعم حماده خصماً خاصاً على جميع منتجاتها الخالية من الجلوتين للأعضاء المنتسبين إلى جمعية مرضى حساسية القمح، وذلك لمدة سنة كاملة.

كما تهدف الاتفاقية إلى تبادل الخبرات بين الطرفين في مجال إنتاج وتوفير الأطعمة الخاصة بمرضى حساسية القمح، لضمان تداول غذاء آمن وصحي لهذه الفئة.

و تأتي هذه الاتفاقية أيضاُ تعزيزاً للجهود المبذولة من قبل جمعية مرضى حساسية القمح في تقديم الدعم والرعاية لمرضى حساسية القمح والسيلياك في المملكة، حيث تعمل الجمعية على توفير بيئة داعمة لهم، من خلال التوعية الطبية، والدعم النفسي، بالإضافة إلى تقديم أفضل الممارسات التي تساهم في تحسين حياتهم اليومية.

من جهة أخرى، تسعى مجموعة مطاعم حمادة إلى توفير خيارات غذائية صحية وآمنة خالية من الجلوتين، تلبي احتياجات مرضى حساسية القمح فيما تعمل المجموعة على تقديم منتجات غذائية عالية الجودة، مع توعية الكوادر العاملة فيها حول كيفية إعداد وتحضير الأطعمة المناسبة لهذه الفئة.

وفي هذا السياق، قال معتز حمادة، ممثل عن إدارة مجموعة مطاعم حمادة إن هذه الاتفاقية في إطار التزامنا بمسؤوليتنا المجتمعية وخدمة المجتمع المحلي.

واضاف ” نحن ندرك في مجموعة مطاعم حمادة أهمية توفير بيئة داعمة لمرضى حساسية القمح من خلال توفير غذاء آمن وصحي لهذه الشريحة من المجتمع”.

واكد أن توفير بيئة داعمة لمرضى حساسية القمح يتطلب تبادل الخبرات وتفعيل الشراكات الثنائية، لضمان تداول غذاء آمن ودعم المؤسسات والجمعيات المعنية.

من جهتها، عبرت رئيسة جمعية مرضى حساسية القمح الخيرية سهير القريوتي، ، عن شكرها لمجموعة مطاعم حمادة على جهودها المستمرة في دعم المرضى من خلال تقديم منتجات غذائية متخصصة.

وأكدت أن هذه الاتفاقية تعكس التعاون المشترك بين الطرفين لتحقيق الأهداف الإنسانية التي تسعى الجمعية لتحقيقها في خدمة مرضى حساسية القمح في الأردن

وأشارت القريوتي إلى أن الاتفاقية ستفتح آفاقا جديدة لتبادل الخبرات والعمل المشترك بما يحقق أهداف الجمعية في خدمة مرضى حساسية القمح، وتوفير بيئة آمنة تدعمهم في حياتهم اليومية.