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ارتفاع انفاق الأردنيين على السياحة

منذ دقيقة واحدة
ارتفاع انفاق الأردنيين على السياحة

وطنا اليوم:تشير البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي الى ارتفاع انفاق الأردنيين على السياحة.
وتظهر البيانات ارتفاع الدخل السياحي الأردني من الأردنيين المغتربين بنسبة 7.7%.
وعلى صعيد أخر، تظهر البيانات ارتفاعًا في إنفاق الأردنيين على السياحة في الخارج خلال عام 2024 بنسبة 4.1% ليصل إلى 1,937.0 مليون دولار مقارنة مع عام 2023.
كما تشير البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي الى ان حوالات المغتربين الأردنيين بلغت قرابة 3.3 مليار دولار خلال الأحد عشر شهرًا الأولى من عام 2024.
وتشير البيانات الى تسجيل حوالات المغتربين الأردنيين للمملكة ارتفاعاً خلال الأحد عشر شهرًا الأولى من عام 2024 بنسبة 2.9% لتصل إلى 3,269.2 مليون دولار، مقابل 3,175.6 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من عام 2023


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