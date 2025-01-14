اتهمته بالتزوير والإضرار بمصالحها.. راندا البحيري تتقدم ببلاغ ضد طليقها

وطنا اليوم:تقدمت الفنانة المصرية راندا البحيري ببلاغ رسمي ضد طليقها لرئيس نيابة وسط القاهرة، تتهمه فيه بالتزوير.

وقامت راندا البحيري باتهام طليقها باستعمال مستندات رسمية للإضرار بها وتضليل العدالة.

وجاء في البلاغ أن طليقها قام بالتزوير بهدف الإضرار بحقوقها ومصالحها الشخصية، مؤكدة أن هذا التصرف دفعها إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لضمان حماية حقوقها ومحاسبته وفقًا للقانون.

وصرحت راندا بأنها لن تتهاون في الدفاع عن حقوقها القانونية، وأنها على استعداد كامل لمتابعة القضية أمام القضاء المصري بكل حزم. وأضافت: أنها تؤمن بالقانون، وبضرورة محاسبة أي شخص يضر بالآخرين أو يسعى للتلاعب بالحقائق لتحقيق مصلحة شخصية، وأن التحقيقات ما زالت جارية للتأكد من صحة هذه الادعاءات.

ابتزاز إلكتروني.. ولجوء للقضاء

ولم تكن هذه هي الأزمة الوحيدة التي تتعرض لها راندا البحيري وتلجأ بسببها للقضاء، حيث تعرضت للابتزاز من قِبل شخص مجهول عبر الإنترنت والذي نشر صوراً خاصة لها في شهر يونيو الماضي، حيث تلقى قسم مكافحة جرائم الإنترنت بمديرية أمن الجيزة بلاغا من راندا البحيرى لتضررها من مجموعة من الأسماء تحمل اسم “الدكش” على تطبيق “فيسبوك” يديرها شخص واحد، وقيامه بالتشهير بها والإساءة إليها ونشر صورها الخاصة عبر هذه الصفحات.

ونجحت قوات مكافحة جرائم الإنترنت بمديرية أمن الجيزة في كشف هوية المتهم بالإساءة لراندا البحيري على صفحات السوشيال ميديا، ويدعى “ثناء.س.ع” عاطل، وتحديد مكان اختبائه بمكان إقامته بمركز المغاغة في محافظة المنيا.

يذكر أن أحدث أعمال راندا البحري هو مسلسل “شمال إجباري”، الذي انتهت من تصويره مؤخراً ولم يعرض حتى الآن، ويشارك في بطولته الفنان محمد لطفي وهالة فاخر وهايدي رفعت وعدد من النجوم الشباب.