رسمياً: جايمس رودريغيز ينضم إلى ليون المكسيكي

وطنا اليوم:أعلن نادي ليون المكسيكي عن تعاقده مع النجم الكولومبي جايمس رودريغيز، في صفقة انتقال حر قادماً من نادي رايو فاليكانو الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية.

تفاصيل الصفقة:

العمر: 33 عاماً.

نوع الانتقال: حر بعد نهاية عقده مع فاليكانو.

مدة العقد: موسم واحد ينتهي بنهاية العام الحالي.

مسيرة مميزة:

رودريغيز الذي تألق مع أندية كبيرة مثل:

ريال مدريد

بايرن ميونيخ

إيفرتون

موناكو

يبدأ الآن مرحلة جديدة في الدوري المكسيكي، محملاً بخبرة واسعة في البطولات الكبرى.

تحدي كأس العالم للأندية 2025:

ليون يستعد للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة، حيث يتواجد ضمن المجموعة الثامنة بجانب:

الترجي التونسي

تشيلسي الإنجليزي

فلامنغو البرازيلي

انضمام رودريغيز يُعتبر دفعة قوية لطموحات الفريق في المنافسة محلياً وقارياً.