وطنا اليوم:أعلن نادي ليون المكسيكي عن تعاقده مع النجم الكولومبي جايمس رودريغيز، في صفقة انتقال حر قادماً من نادي رايو فاليكانو الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية.
تفاصيل الصفقة:
العمر: 33 عاماً.
نوع الانتقال: حر بعد نهاية عقده مع فاليكانو.
مدة العقد: موسم واحد ينتهي بنهاية العام الحالي.
مسيرة مميزة:
رودريغيز الذي تألق مع أندية كبيرة مثل:
ريال مدريد
بايرن ميونيخ
إيفرتون
موناكو
يبدأ الآن مرحلة جديدة في الدوري المكسيكي، محملاً بخبرة واسعة في البطولات الكبرى.
تحدي كأس العالم للأندية 2025:
ليون يستعد للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة، حيث يتواجد ضمن المجموعة الثامنة بجانب:
الترجي التونسي
تشيلسي الإنجليزي
فلامنغو البرازيلي
انضمام رودريغيز يُعتبر دفعة قوية لطموحات الفريق في المنافسة محلياً وقارياً.
رسمياً: جايمس رودريغيز ينضم إلى ليون المكسيكي
وطنا اليوم:أعلن نادي ليون المكسيكي عن تعاقده مع النجم الكولومبي جايمس رودريغيز، في صفقة انتقال حر قادماً من نادي رايو فاليكانو الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية.