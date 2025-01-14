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رونالدو يضع شروطًا صارمة لتجديد عقده مع النصر السعودي

منذ 15 ثانية
رونالدو يضع شروطًا صارمة لتجديد عقده مع النصر السعودي

وطنا اليوم:كشفت تقارير صحفية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وضع مجموعة من الشروط أمام إدارة النصر السعودي لتجديد عقده، الذي ينتهي في صيف 2025.
تحسين جودة الفريق
أبرز هذه الشروط هو إجراء تغييرات كبيرة على مستوى التشكيلة، بما في ذلك التعاقد مع أسماء عالمية لتعزيز قوة الفريق. ووفقًا للتقارير، طالب رونالدو النادي بالتعاقد مع زميله السابق في ريال مدريد والنجم الحالي لمانشستر يونايتد، كارلوس كاسيميرو.

المنافسة القارية
وأبلغ رونالدو إدارة النصر بضرورة تحسين جودة اللاعبين بشكل عام لمواجهة المنافسة القوية من فرق مثل الهلال والاتحاد. وأكدت التقارير أن استمرار رونالدو مع الفريق سيكون مرهونًا بالقدرة على إبرام صفقات قوية تُحدث فارقًا على المستوى المحلي والقاري.

حلم دوري أبطال آسيا
في تصريحات سابقة، أشار رونالدو إلى أن حلمه الأكبر مع النصر هو الفوز بلقب دوري أبطال آسيا، مشددًا على أهمية تحقيق هذا الإنجاز ليُضيف لقبًا جديدًا إلى سجله الحافل. كما أبدى أسفه لاحتمالية أن يكون النصر الفريق الوحيد في مسيرته الذي لم يتمكن من تحقيق أي لقب معه.

خطوة استراتيجية
إذا نجحت إدارة النصر في تلبية مطالب رونالدو، فقد يعزز ذلك من قوة الفريق وجاذبيته، ويمنحه فرصة أكبر لتحقيق طموحاته، سواء على الصعيد المحلي أو القاري.


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