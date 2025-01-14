الملك ينعم على الهيئة الخيرية الهاشمية بميدالية اليوبيل الفضي

وطنا اليوم:أعرب جلالة الملك عبدالله الثاني عن فخره وكل الأردنيين بالجهود الإنسانية والإغاثية للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وبكوادرها، مشددا على ضرورة البناء على خبراتها المتراكمة ليصبح الأردن مركزا إقليميا للاستجابة الإنسانية.

وأكد جلالته خلال زيارة إلى مستودعات الهيئة في منطقة الغباوي بمحافظة الزرقاء، اليوم الثلاثاء، أن الهيئة عكست صورة أردن النخوة، وساعدت المملكة على القيام بواجبها الإنساني، خاصة للأهل في غزة، وفي أصعب ظروف الحرب.

وشهد جلالة الملك، خلال الزيارة، تجهيز الهيئة لأكبر قافلة مساعدات متوجهة إلى قطاع غزة، حتى الآن، مكونة من 120 شاحنة محملة بمساعدات غذائية وإغاثية وطبية، وهي القافلة رقم 140 المتجهة إلى القطاع منذ بدء الحرب الحالية.

وأنعم جلالته على الهيئة بميدالية اليوبيل الفضي، تقديرا لجهودها الموصولة وإسهاماتها الإنسانية النبيلة في تقديم العون والمساعدة والإغاثة الفورية والطارئة لدول عديدة في حالات الكوارث والحروب، تسلمها رئيس مجلس أمناء الهيئة سمو الأمير راشد بن الحسن.

وتحدث سموه، خلال اجتماع حضره مجلس أمناء الهيئة، عن جهود الهيئة على مدار 35 عاما في إغاثة الملهوفين ومد يد العون للمحتاجين، مؤكدا حرص الهيئة على تنفيذ توجيهات جلالة الملك بتعزيز مكانة الأردن كمنارة للعمل الإنساني على المستويين الإقليمي والدولي.

كما استمع جلالة الملك إلى شرح قدمه أمين عام الهيئة الدكتور حسين الشبلي أشار فيه إلى أن حجم المساعدات التي أرسلتها الهيئة إلى قطاع غزة منذ بدء الحرب بلغ تقريبا 73 ألف طن، بقيمة إجمالية تجاوزت 212 مليون دولار من تبرعات الأردنيين ودول شقيقة وصديقة ومنظمات دولية، استفاد منها قرابة 4ر1 مليون شخص في غزة.

وأضاف الشبلي أنه استجابة لتوجيهات جلالة الملك، ستعمل الهيئة على توسيع مستودعاتها بمساحة تخزينية إضافية مقدارها 10 آلاف متر مربع.

ونوّه إلى أن 245 شخصا في القطاع استفادوا حتى اليوم من مبادرة استعادة الأمل لتركيب الأطراف الاصطناعية لفاقديها، التي تنفذها كوادر الخدمات الطبية الملكية.

وتحدث الشبلي عن جهود الهيئة خلال عام 2024 في تقديم الدعم الإغاثي لسوريا ولبنان، إذ بلغ حجم مساعدات الهيئة إلى سوريا 563 طنا، و210 أطنان إلى لبنان.

وأرسلت الهيئة منذ تأسيسها قبل 35 عاما مساعدات إغاثية غذائية وطبية وإيوائية إلى 42 دولة متضررة من الكوارث الطبيعية والحروب والمجاعات.

ورافق جلالته، رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة.