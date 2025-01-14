جامعة البترا تحصد أربع ميداليات في بطولة الجامعات الأردنية للكراتيه

وطنا اليوم:حصدت جامعة البترا أربع ميداليات في بطولة الكراتيه التي نظمها الاتحاد الرياضي للجامعات الأردنية، واستضافت فعالياتها جامعة الزيتونة.

وفازت الطالبة فرح الصباغ بالميدالية الفضية، في حين حصل كل من الطلبة لينا مهند، وموسى عويمر، وضياء العموري على ثلاث ميداليات برونزية.

أشرف على تدريب الفريق المدرب معتصم الحميمات والمدربة شادن الرباعي، حيث كان لجهودهما دور كبير في تحقيق هذا النجاح.

وكرمت جامعة البترا الطلبة الفائزين في حفل أقيم في حرم الجامعة بمشاركة عميد شؤون الطلبة الأستاذ الدكتور إياد الملاح، وعميد كلية الآداب والعلوم الأستاذ الدكتور محمود السلمان، ورئيس قسم النشاط الرياضي الكابتن محمد العزام، الذين أعربوا عن فخرهم بإنجازات الطلبة، متمنين لهم ولجميع الفرق الرياضية في الجامعة المزيد من النجاحات والإنجازات المستقبلية