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فعاليات ونشاطات متميزة لكلية العمارة والتصميم في عمان الأهلية

منذ دقيقتان
فعاليات ونشاطات متميزة لكلية العمارة والتصميم في عمان الأهلية

وطنا اليوم:شاركت كلية العمارة والتصميم بجامعة عمان الأهلية في معرض النجمات “ديفا” بعنوان “من أم كلثوم إلى داليدا”، والمُقام في هانجر رأس العين وسط عمّان، وقد شارك في النشاط طلبة الكليّة على مستوى جميع أقسامها الأكاديمية، وبإشراف أعضاء الهيئة التدريسية الدكتورة نجوى قندقجي والمهندسة لينا شواشرة، وعضو الهيئة الإدارية حسام حازم. وكانت فرصة تعليمية وثقافية حيث تعرّف الطلاب من خلال مقتنيات المعرض على حياة النساء الرائدات في الموسيقى والسينما، ودور المرأة العربية ومساهماتها الغنية في مجالات الفن والثقافة والمجتمع في هذا الحدث الأول من نوعه في العالم العربي.
وعلى صعيد اخر استضاف قسم التصميم الداخلي في الكلية شركة أرابيسك للخزف الفني وجمعية صناع الحرف، لعقد ورشه عمل في الكلية بإشراف الدكتور مازن عرباسي عضو الهيئة التدريسية في قسم التصميم الداخلي. حيث تعرف الطلبة على طرق تشكيل الخزف والرسم عليه بالفسيفساء التشكيلية، والتعرف على المواد المستخدمة وشرح مراحل تصنيعها، وقام مجموعة من الطلبة بتجربة تشكيل الخزف والرسم على الأواني والتعرف على الأدوات والتقنيات المستخدمة.
أيضا نظم القسم زيارة علمية ميدانية لطلبة مساق “إدارة المشاريع وحساب الكميات” لورشة بناء شقة قيد الإنشاء في منطقة الرابية، بإشراف مدرس المساق الدكتور مازن عرباسي ، وذلك بهدف إكساب الطلبة المهارات اللازمة حول رسم المخططات التنفيذية وحساب التكاليف والأجور، وأخذ القياسات الداخلية للبناء على أرض الواقع. وذلك ضمن توجهات الكلية في الربط بين مهارات الطلبة النظرية والتطبيقية في سوق العمل


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