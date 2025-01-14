طب الأسنان في عمان الأهلية تنظم ورشة توعوية حول مرض السكري وآثاره

وطنا اليوم:نظمت كلية طب الأسنان بجامعة عمان الأهلية ورشة توعوية لسيدات من المجتمع المحلي حول مرض السكري وأثره على الصحة العامة وصحة الفم والأسنان ، وذلك ضمن نشاطات خدمة المجتمع التي تنظمها الكلية بشكل دوري وبالتعاون مع عمادة شؤون الطلبة.

وقدّم المحاضرات في الورشة التوعوية أعضاءٌ من الهيئة التدريسية في الكلية وهم الأستاذ الدكتور تامر أبو عمارة، والدكتور لاشين سعد، والدكتور محمد الخولي.

كما شارك أعضاء من الهيئة التدريسية والإدارية ومجموعة من طلبة الكلية في استقبال السيدات وتنظيم وتسيير النشاط.

وهدفت الورشة إلى التعريف بمرض السكري وأنواعه وكيفية الوقاية منه والتوعية بمضاعفاته والآثار الناجمة عنه على مستوى الصحة العامة وصحة الفم والأسنان في حال عدم السيطرة عليه.

وقد لاقى النشاط تفاعلا إيجابيا وحوارا بناءً بين الجمهور والمحاضرين عن مرض السكري وكيفية الوقاية منه وأبرز الممارسات الصحية التي لا بد من اتخاذها للوقاية. كما تخلل النشاط قياس مستوى السكر في الدم للحضور من السيدات.