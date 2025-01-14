مذكرة تفاهم بين عمان الأهلية وشركة (جوباك)

وطنا اليوم:وقعت جامعة عمان الأهلية ممثلة برئيسها الأستاذ الدكتور ساري حمدان مذكرة تفاهم مع الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك) ممثلة بالمدير العام السيدة مها البهو، وبحضورعدد من فريق مركز التكنولوجيا المالية (جوين) التابع ل(جوباك).

وحضر حفل التوقيع من الجامعة مستشارة الرئيس / عميد كلية الدراسات العليا الأستاذة الدكتورة هديل ياسين، وعميد كلية الأعمال الأستاذ الدكتور فايز حداد، ورئيس قسم التكنولوجيا المالية الدكتور خالد الحلته، والدكتورة مها شحادة من قسم التكنولوجيا المالية.

وتسعى هذه الاتفاقية إلى تنمية البحث المشترك وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال والابتكار مع مركز (جوين) للتكنولوجيا المالية.

من جانبه، أكد الأستاذ الدكتور ساري حمدان أن هذه المذكرة تعكس التزام الجامعة بتوفير بيئة تعليمية متميزة ومتطورة تتماشى مع احتياجات سوق العمل المتغيرة، وتعزز من مكانتها كمؤسسة تعليمية رائدة في مجال التكنولوجيا المالية.

كما أشار إلى أهمية الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات المحلية والدولية لتعزيز التبادل الثقافي والأكاديمي وتعزيز جودة التعليم والبحث العلمي.

وعلى الصعيد المقابل، أعربت المدير العام للشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص السيدة مها البهو عن فخرها بالشراكة مع جامعة عمان الأهلية بوصفها صرحاً وطنياً وتعليمياً رائداً.