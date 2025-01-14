بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الملك يوعز ببناء مستودعات جديدة للهيئة الخيرية الهاشمية ورفع كميات المساعدات

منذ 14 ثانية
الملك يوعز ببناء مستودعات جديدة للهيئة الخيرية الهاشمية ورفع كميات المساعدات

وطنا اليوم:قال الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، حسين الشبلي، إن جلالة الملك عبدالله الثاني أوعز، اليوم الثلاثاء، بتقديم كل الدعم للأشقاء في قطاع غزة.
وأضاف الشبلي، في مؤتمر صحفي عُقد الثلاثاء، أن جلالة الملك أوعز ببناء مستودعات جديدة “إضافية” لمستودعات الهيئة الخيرية الهاشمية، وزيادة عدد شاحنات المساعدات، وتوفير مواد أكبر من المساعدات التي يتم إرسالها للأشقاء.
وبيّن الشبلي أن جلالة الملك أشرف على تجهيز أكبر قافلة مساعدات إلى غزة بواقع 120 شاحنة، وسيتم تسييرها اليوم إلى قطاع غزة.
ولفت إلى أن 245 شخصًا في قطاع غزة استفادوا من مبادرة تركيب الأطراف الصناعية.
وأوضح الشبلي أن الهيئة الخيرية الهاشمية، وفي حال تم التوافق على هدنة في غزة، ستقوم بإرسال كميات أكبر من المساعدات الأردنية لمختلف المناطق في قطاع غزة.
ووصل جلالة الملك عبدالله الثاني، ظهر الثلاثاء، إلى مستودعات الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، في منطقة الغباوي بمحافظة الزرقاء، وشهد تجهيز أكبر قافلة مساعدات متوجهة إلى قطاع غزة.
وصادف العاشر من كانون الثاني 2025 الذكرى الخامسة والثلاثين لتأسيس الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، التي أُنشئت عام 1990 بموجب رؤية ملكية سامية تهدف إلى تعزيز العمل الخيري والإنساني في الأردن والعالم.
ومنذ تأسيسها، أصبحت الهيئة الخيرية الهاشمية واحدة من أهم المؤسسات الخيرية التي تسهم في تحسين حياة الآلاف من الأسر المحتاجة، وتساهم في دعم قضايا إنسانية محلية وإقليمية ودولية.
وعلى الدوام؛ دعم جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، الهيئة في تعزيز مشاركتها في إغاثة الدول حول العالم، بما في ذلك تقديم المساعدات إلى مناطق الحروب والكوارث الطبيعية، حيث تحظى الهيئة بدعم مستمر من جلالته، الذي يشدد على أهمية العمل الإنساني والتضامن مع الشعوب في الأوقات العصيبة.
تواصل الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية جهودها الكبيرة في دعم الأسر الأردنية والأشقاء في مختلف أنحاء العالم، ومع مرور 35 عاماً على تأسيسها، تظل الهيئة رمزاً للإنسانية والتضامن، وتستمر في تقديم يد العون للمحتاجين، ملبيةً النداء الإنساني في أوقات المحن والكوارث.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:18

إعلام عبري: طاقم كامل من لواء ناحال قُتلوا في شمال غزة

15:07

وزير الداخلية يؤكد ضرورة تسهيل مهمة تقديم المساعدات إلى الضفة وغزة

15:05

وزير الأشغال يوجه بدراسة حركة المشاة على شارع ياجوز

14:59

زهدي جانبيك يكتب: الضبط الاجتماعي

14:36

حسان: الحكومة والقطاع الخاص أصحاب مشروع واحد

14:29

قطر: محادثات اتفاق وقف إطلاق النار في غزة تصل مراحلها النهائية

14:17

القفز من عالمنا القديم إلى عالم جديد: سقوط مفهوم الدولة الوطنية وملحقاته

14:14

المسؤولية المجتمعية للبنوك: واجب وطني ومساهمة فاعلة‎

14:10

الملك يشهد تجهيز أكبر قافلة مساعدات أردنية متوجهة إلى قطاع غزة

13:00

شراكة استراتيجية بين أورنج الأردن ودار الدواء للتنمية والاستثمار

12:57

خبير فلك يوضح سبب ظهور خطوط بيضاء في سماء الممكلة

12:50

استقرار أسعار الذهب في الأسواق المحلية

وفيات
وفيات الثلاثاء 14-1-2025وفيات الاثنين 13-1-2025الإعلامي الأردني القدير محمود أبو عبيد في ذمة اللهوفيات الأحد 12-1-2025وفيات الجمعة 10-1-2025