الملك يوعز ببناء مستودعات جديدة للهيئة الخيرية الهاشمية ورفع كميات المساعدات

وطنا اليوم:قال الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، حسين الشبلي، إن جلالة الملك عبدالله الثاني أوعز، اليوم الثلاثاء، بتقديم كل الدعم للأشقاء في قطاع غزة.

وأضاف الشبلي، في مؤتمر صحفي عُقد الثلاثاء، أن جلالة الملك أوعز ببناء مستودعات جديدة “إضافية” لمستودعات الهيئة الخيرية الهاشمية، وزيادة عدد شاحنات المساعدات، وتوفير مواد أكبر من المساعدات التي يتم إرسالها للأشقاء.

وبيّن الشبلي أن جلالة الملك أشرف على تجهيز أكبر قافلة مساعدات إلى غزة بواقع 120 شاحنة، وسيتم تسييرها اليوم إلى قطاع غزة.

ولفت إلى أن 245 شخصًا في قطاع غزة استفادوا من مبادرة تركيب الأطراف الصناعية.

وأوضح الشبلي أن الهيئة الخيرية الهاشمية، وفي حال تم التوافق على هدنة في غزة، ستقوم بإرسال كميات أكبر من المساعدات الأردنية لمختلف المناطق في قطاع غزة.

ووصل جلالة الملك عبدالله الثاني، ظهر الثلاثاء، إلى مستودعات الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، في منطقة الغباوي بمحافظة الزرقاء، وشهد تجهيز أكبر قافلة مساعدات متوجهة إلى قطاع غزة.

وصادف العاشر من كانون الثاني 2025 الذكرى الخامسة والثلاثين لتأسيس الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، التي أُنشئت عام 1990 بموجب رؤية ملكية سامية تهدف إلى تعزيز العمل الخيري والإنساني في الأردن والعالم.

ومنذ تأسيسها، أصبحت الهيئة الخيرية الهاشمية واحدة من أهم المؤسسات الخيرية التي تسهم في تحسين حياة الآلاف من الأسر المحتاجة، وتساهم في دعم قضايا إنسانية محلية وإقليمية ودولية.

وعلى الدوام؛ دعم جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، الهيئة في تعزيز مشاركتها في إغاثة الدول حول العالم، بما في ذلك تقديم المساعدات إلى مناطق الحروب والكوارث الطبيعية، حيث تحظى الهيئة بدعم مستمر من جلالته، الذي يشدد على أهمية العمل الإنساني والتضامن مع الشعوب في الأوقات العصيبة.

تواصل الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية جهودها الكبيرة في دعم الأسر الأردنية والأشقاء في مختلف أنحاء العالم، ومع مرور 35 عاماً على تأسيسها، تظل الهيئة رمزاً للإنسانية والتضامن، وتستمر في تقديم يد العون للمحتاجين، ملبيةً النداء الإنساني في أوقات المحن والكوارث.