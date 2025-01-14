بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

وزير الأشغال يوجه بدراسة حركة المشاة على شارع ياجوز

منذ 39 ثانية
وزير الأشغال يوجه بدراسة حركة المشاة على شارع ياجوز

وطنا اليوم:تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن اليوم الثلاثاء، واقع حركة المرور على شارع ياجوز، وتقاطع إشارة النبعة شمال العاصمة عمان.
وجال أبو السمن يرافقه نائب رئيس مجلس محافظ العاصمة المهندس زياد العدوان، على عدد من المواقع في المنطقة موجها المعنيين للعمل على تحسين الوضع القائم من خلال عمل تحسينات مرورية للتقاطع و دراسة إمكانية توسعة الطرق المؤدية له لرفع مستوى الخدمة على التقاطع الذي يشهد كثافة مرورية عالية.
كما وجه أبو السمن بدراسة حركة المشاة على شارع ياجوز وتعزيز متطلبات السلامة المرورية من خلال إقامة جسر مشاة أو ممرات مشاة آمنة ومطبات وإشارة ضوئية لتأمين عبور المشاة على الطريق.
وأكد أبو السمن أهمية التشاركية والتنسيق المستمر مع مجالس المحافظات، مشيدا بالدور الذي يقوم به مجلس محافظة العاصمة في تقديم الخدمات للمواطنين.
من جهته، ثمن المهندس العدوان زيارة الوزير لمنطقة شفا بدران وشارع ياجوز، مؤكدا انفتاح المجلس على التعاون مع الوزارة والجهات المعنية كافة بما يسهم في تجويد المشاريع المنفذة والخدمات المقدمة للمواطنين


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:59

زهدي جانبيك يكتب: الضبط الاجتماعي

14:36

حسان: الحكومة والقطاع الخاص أصحاب مشروع واحد

14:29

قطر: محادثات اتفاق وقف إطلاق النار في غزة تصل مراحلها النهائية

14:17

القفز من عالمنا القديم إلى عالم جديد: سقوط مفهوم الدولة الوطنية وملحقاته

14:14

المسؤولية المجتمعية للبنوك: واجب وطني ومساهمة فاعلة‎

14:10

الملك يشهد تجهيز أكبر قافلة مساعدات أردنية متوجهة إلى قطاع غزة

13:00

شراكة استراتيجية بين أورنج الأردن ودار الدواء للتنمية والاستثمار

12:57

خبير فلك يوضح سبب ظهور خطوط بيضاء في سماء الممكلة

12:50

استقرار أسعار الذهب في الأسواق المحلية

12:39

الزراعة تعلن استقطاب مستثمرين لمصنع السكر

12:33

العثور على الفتاة المفقودة في الزرقاء

12:26

بن غفير يحث سموتريتش على الاستقالة إذا تم إبرام اتفاق بغزة

وفيات
وفيات الثلاثاء 14-1-2025وفيات الاثنين 13-1-2025الإعلامي الأردني القدير محمود أبو عبيد في ذمة اللهوفيات الأحد 12-1-2025وفيات الجمعة 10-1-2025