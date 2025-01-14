حسان: الحكومة والقطاع الخاص أصحاب مشروع واحد

وطنا اليوم:التقى رئيس الوزراء جعفر حسان ممثلي القطاع التجاري، الثلاثاء، مؤكدا أن الحكومة والقطاع الخاص “أصحاب مشروع واحد” فيما يتعلق بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، وتحقيق نمو الاقتصاد الوطني.

وكلف حسان وزارة الصناعة والتجارة والتموين بعقد لقاء شهري مع ممثلي القطاع والوزارات المعنية وأصحاب العلاقة؛ للعمل سوياً على إيجاد الحلول والبناء على المبادرات المقدمة خدمةً للاقتصاد الوطني.