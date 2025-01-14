قطر: محادثات اتفاق وقف إطلاق النار في غزة تصل مراحلها النهائية

وطنا اليوم:أكد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في مقابلة مع شبكة نيوزماكس الإخبارية أن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى أصبح قريبا للغاية.

وقال ترامب خلال المقابلة التي أجرتها معه الشبكة الأميركية “نحن قريبون جدا من إنجاز الصفقة ربما بحلول نهاية الأسبوع”.

وأضاف “عليهم أن يفعلوا ذلك، وإذا لم يحدث ذلك، فستكون هناك مشاكل كثيرة ربما لم يروها من قبل” وفق تعبيره.

وأوضح ” فهمت أنه كان هناك اتفاق شفهي وأنهما على وشك الانتهاء من إنجاز الصفقة”.

حماس تؤكد وصول اتفاق وقف إطلاق النار بغزة لمراحله الأخيرة

كما قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الجارية في الدوحة وصلت إلى مراحل نهائية، معبرا عن أمله بالحصول على أخبار جيدة بشأن الاتفاق خاصة بعد تجاوز العقبات الرئيسية الخلافية بين الطرفين.

وأضاف الأنصاري أنهم اليوم في نقطة هي الأقرب للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة، وقال “عندما نعلن عن الاتفاق سيتم الإعلان عن بدء تنفيذ وقف إطلاق النار”.

وتاليا أبرز ما ورد على لسان المتحدث:

متفائلون لأن القضايا العالقة الرئيسية التي كانت تعوق الاتفاق في السابق تمت إزالتها

الوسطاء قطر ومصر والولايات المتحدة ملتزمون بكل ما يؤدي إلى نجاح اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

نؤكد موقفنا الثابت بإنهاء الاحتلال في غزة والأراضي الفلسطينية كافة وأن يكون القرار فلسطينيا

نثمن جهود إدارتي بايدن وترامب اللتين عملتا جاهدتين للتوصل إلى اتفاق

سلمنا مسودات اتفاق وقف إطلاق النار والمحادثات جارية الآن بشأن التفاصيل النهائية

تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة سيكون بعد وقت قصير جدا من التوصل إليه

هناك تفاصيل عالقة بين طرفي المفاوضات تتعلق بآليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار

سلمنا مسودات لاتفاق وقف إطلاق النار والمحادثات جارية الآن بشأن التفاصيل النهائية

نترقب أن يكون الإعلان عن الاتفاق قريبا

نحن اليوم في نقطة هي الأقرب للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة

عندما نعلن عن الاتفاق سيتم الإعلان عن بدء تنفيذ وقف إطلاق النار

نحث الجانبين على التوصل إلى اتفاق وإنهاء المأساة في غزة

الاجتماعات جارية في الدوحة بين أطراف الاتفاق ونترقب تحديثات من طرفهم

تجاوزنا العقبات الرئيسية في الخلافات بين الطرفين بشأن الاتفاق

لا نخوض في تفاصيل ما يجري في المفاوضات وسلمنا مسودات الاتفاق للطرفين

المحادثات الجارية في الدوحة بشأن غزة مثمرة وإيجابية وتركز على التفاصيل الأخيرة

نأمل أن نحصل على أخبار جيدة بشأن اتفاق غزة

وصلنا للمراحل النهائية بشأن الاتفاق

كما اكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس):

أجرينا سلسلة مشاورات واتصالات مع قادة الفصائل الفلسطينية لوضعهم في صورة التقدم بمفاوضات الدوحة.

قادة القوى والفصائل أكدوا في الاتصالات ارتياحهم لمجريات المفاوضات، وأكدوا ضرورة الاستعداد للمرحلة المقبلة.

قيادة الحركة والقوى المختلفة أكدوا استمرار التواصل والتشاور حتى إتمام الاتفاق الذي وصل لمراحله النهائية.