الملك يشهد تجهيز أكبر قافلة مساعدات أردنية متوجهة إلى قطاع غزة

وطنا اليوم:وصل جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم، إلى مستودعات الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في منطقة الغباوي بمحافظة الزرقاء، حيث شهد تجهيز أكبر قافلة مساعدات إنسانية متوجهة إلى قطاع غزة.

وصادف العاشر من كانون الثاني 2025 الذكرى الخامسة والثلاثين لتأسيس الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، التي أُنشئت عام 1990 بموجب رؤية ملكية سامية تهدف إلى تعزيز العمل الخيري والإنساني في الأردن والعالم.

ومنذ تأسيسها، أصبحت الهيئة الخيرية الهاشمية واحدة من أهم المؤسسات الخيرية التي تسهم في تحسين حياة الآلاف من الأسر المحتاجة، وتساهم في دعم قضايا إنسانية محلية وإقليمية ودولية.

وعلى الدوام؛ دعم جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، الهيئة في تعزيز مشاركتها في إغاثية الدول حول العالم، بما في ذلك تقديم المساعدات إلى مناطق الحروب والكوارث الطبيعية، حيث تحظى الهيئة بدعم مستمر من جلالته، الذي يشدد على أهمية العمل الإنساني والتضامن مع الشعوب في الأوقات العصيبة.

تواصل الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية جهودها الكبيرة في دعم الأسر الأردنية والأشقاء في مختلف أنحاء العالم، ومع مرور 35 عاماً على تأسيسها، تظل الهيئة رمزاً للإنسانية والتضامن، وتستمر في تقديم يد العون للمحتاجين، ملبيةً النداء الإنساني في أوقات المحن والكوارث.