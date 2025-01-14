شراكة استراتيجية بين أورنج الأردن ودار الدواء للتنمية والاستثمار

وطنا اليوم:وقعت أورنج الأردن وشركة دار الدواء للتنمية والاستثمار اتفاقية شراكة استراتيجية، تزوّد الشركة في إطارها بمجموعة شاملة من حلول وخدمات الاتصالات المتطورة. وتشمل الاتفاقية توفير خطوط خلوي وخدمات الإنترنت عالي السرعة، لتلبية احتياجات كوادر دار الدواء ودعم عملياتها اليومية.

وقّع الاتفاقية عن أورنج الأردن، المدير التنفيذي لوحدة قطاع الأعمال، السيد أحمد أبو ذياب، وعن دار الدواء للتنمية والاستثمار الرئيس التنفيذي، السيد خالد حرب.

وتمثل هذه الشراكة خطوة نوعية نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين الطرفين، حيث ستسهم أورنج الأردن في تقديم حلول رقمية متكاملة لدعم كفاءة التواصل وتحسين العمليات التشغيلية في دار الدواء، بما ينعكس إيجاباً على الأداء العام للشركة.

وأعرب السيد أحمد أبو ذياب عن اعتزازه بهذه الشراكة، مؤكداً على أنها تأتي ضمن التزام أورنج الأردن بدعم التحول الرقمي في القطاعات الحيوية بالمملكة، وتعزيز الكفاءة والإنتاجية من أجل تحقيق نمو مستدام.

بدوره، أكد السيد خالد حرب على أهمية هذه الشراكة في تعزيز البنية التحتية الرقمية لشركة دار الدواء، قائلاً: “نسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى الاستفادة من أحدث الحلول التكنولوجية لتعزيز كفاءة عملياتنا وتحقيق أهدافنا الاستراتيجية”.

وتواصل أورنج الأردن تطوير خدماتها المبتكرة وحلولها المتكاملة المصممة خصيصاً لتلبية متطلبات قطاع الأعمال، وتشمل هذه الخدمات حلول الأعمال الذكية، والخدمات السحابية، والحلول الأمنية، إلى جانب خدمات الاتصالات المتكاملة. وتعكس هذه الجهود التزام أورنج الأردن بمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة وتقديم قيمة مضافة لزبائنها من مختلف القطاعات.