خبير فلك يوضح سبب ظهور خطوط بيضاء في سماء الممكلة

وطنا اليوم:أوضح استاذ الفيزياء الفلكية وعلوم الفضاء في جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور علي الطعاني، سبب ظهور الخطوط البيضاء في سماء المملكة مساء أمس الاثنين.

وقال إنها “سحابة شريطية بيضاء” ظهرت في الأفق الشرقي، وشاهدها كثير من الناس في مناطق عدة من الأردن، مشيرًأ إلى أن سبب ظهور هذه السحابة الشريطية، هو خطوط التكاثف الناتجة عن الطائرات حيث تظهر هذه السحابة نتيجة مرور طائرة نفاثة على ارتفاع عالٍ.

وأضاف، أنه أثناء تشغيل المحركات، ينتج بخار ماء بسبب احتراق الوقود، وعندما تتفاعل هذه الغازات مع الهواء البارد والمشبع بالرطوبة على ارتفاعات عالية، يتكاثف بخار الماء بسرعة مكونًا بلورات جليدية تبدو كدخان أبيض أو خطوط بيضاء في السماء.

اما بخصوص الألوان المختلفة للغيوم، فالغيوم المتفرقة حول السحابة البيضاء متواجدة على ارتفاعات مختلفة وتعكس أشعة الشمس بزوايا مختلفة، مما يؤدي إلى ظهورها بألوان مثل الأحمر أو البرتقالي بسبب تبعثر الضوء عند شروق أو غروب الشمس.

وبين الطعاني، ان بقاء السحابة الشريطية لفترة طويلة يعود إلى استقرار ورطوبة الهواء في المنطقة العليا من الغلاف الجوي، فإذا كان مستقراً ورطباً تبقى السحابة واضحة لفترة أطول قبل أن تتلاشى.

وأكد أن هذه الظاهرة شائعة، وخاصة أثناء فترات الشروق أو الغروب.