استقرار أسعار الذهب في الأسواق المحلية

وطنا اليوم:شهدت أسعار الذهب في الأردن، اليوم الثلاثاء، استقراراً ملحوظاً وفقاً للتسعيرة الصادرة عن نقابة تجار الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21، وهو الأكثر تداولاً بين المواطنين، حوالي 54.3 ديناراً، فيما استقر سعر الشراء عند 52.3 ديناراً، دون أي تغييرات عن التسعيرة السابقة.

أما بالنسبة للذهب من عيار 24، الذي يعتبر الأعلى نقاءً وقيمة، فقد سجل سعر البيع 62.3 ديناراً، فيما بلغ سعر الشراء 69.9 ديناراً. من جهة أخرى، استقر سعر غرام الذهب من عيار 18 عند 48.3 ديناراً للبيع و44.8 ديناراً للشراء، مما يعكس هدوءاً في السوق المحلية.

وفيما يتعلق بالعملات الذهبية، بلغ سعر بيع الليرة الرشادي 380.10 ديناراً، في حين استقر سعر الشراء عند 418.40 ديناراً. أما الليرة الإنجليزي، فقد سجلت سعراً قدره 434.40 ديناراً للبيع و439.4 ديناراً للشراء، دون أي تغير يذكر عن الأيام الماضية.

ويعكس هذا الاستقرار حالة من الهدوء في سوق الذهب المحلي، حيث ترتبط الأسعار بشكل وثيق بحركة الأسواق العالمية وقيمة الدولار.