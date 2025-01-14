مقاطعة روسية تتعرض لهجوم أوكراني “واسع النطاق” بالمسيرات

وطنا اليوم:يتواصل القتال العنيف على كافة الجبهات الروسية الأوكرانية، الثلاثاء، في يوم جديد من الحرب المستمرة منذ فبراير 2022.

وفي آخر التطورات الميدانية، قال مسؤولون ووسائل إعلام في روسيا، إن أوكرانيا شنت هجوما كبيرا بطائرات مسيرة وصواريخ على مناطق روسية خلال الليل، مما أدى إلى إلحاق أضرار بمصنعين على الأقل وإجبار المدارس على الإغلاق في مدينة كبيرة بجنوب البلاد.

وذكرت قناة شوت على تطبيق “تليغرام” أن روسيا أسقطت أكثر من 200 طائرة مسيرة أوكرانية، وخمسة صواريخ باليستية من طراز “أتاكمز” أميركية الصنع.

وقال حاكم منطقة بريانسك في غرب روسيا، إن أوكرانيا شنت هجوما صاروخيا كبيرا لكنه لم يذكر أنواع الصواريخ التي استخدمت.

وفي مدينة إنجلز، موطن قاعدة جوية تتمركز فيها قاذفات روسية نووية، قال حاكم منطقة ساراتوف إن منشأة صناعية تضررت بسبب طائرة مسيرة، لكنه لم يذكر تفاصيل.

وقال إن الفصول الدراسية في مدارس ساراتوف وإنجلز ستعقد عن بعد. وذكرت هيئة مراقبة الطيران الروسية أن قيودا فرضت على الرحلات الجوية في قازان وساراتوف وبينزا وأوليانوفسك ونيجنكامسك.

وذكرت قناة شوت أن صفارات الإنذار دوت في مصفاة تانيكو الكبيرة في مدينة نيجنكامسك الواقعة بجمهورية تتارستان.