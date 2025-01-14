بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

الأوقاف السورية تدعو الى صلاة الاستسقاء

منذ دقيقة واحدة
الأوقاف السورية تدعو الى صلاة الاستسقاء

وطنا اليوم:دعت وزارة الأوقاف السورية الى إقامة صلاة الاستسقاء في المحافظات التي تأخر فيها نزول المطر.
وقالت الوزارة انه نظراً لتأخر نزول المطر في العديد من المحافظات السورية واقتداءً بفعل النبي الا الله وصحابته الكرام في مثل هذه النازلة يُطلب إليكم إقامة صلاة الاستسقاء في يوم الجمعة الواقع ١٧ / ٧ / ١٤٤٦هـ الموافق ل ١٧ / ١ / ٢٠٢٥م.
وأشارت الى انه لابد من التنبيه على بعض الأمور لحث الناس على فعلها قبل صلاة الاستسقاء وهي : ١- التوبة والاستغفار ، ۲ – رد المظالم والحقوق ، -٣- صيام ثلاثة أيام. ، ٤- الإكثار من الدعاء والالتجاء إلى الله تعالى ، ٥- التقرب إلى الله تعالى بعمل صالح يدعو الله به.
وأشارت الى انه يستحب إقامة صلاة الاستسقاء في المصليات خارج القرى والمدن ويستحب إخراج النساء والأطفال إن أمكن وإن تعذر ذلك تُقام في المساجد بعد صلاة الجمعة مباشرة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:49

تنويه من المعابر الفلسطينية لحملة الجواز الاردني

10:23

بعد 14 عاماً خلف القضبان.. إطلاق سراح سارق الدجاجتين

10:11

وفيات الثلاثاء 14-1-2025

10:07

سحب جديد على جوائز فواتيري العام الحالي

10:03

56 ألف عامل وعاملة بالقطاع السياحي في الأردن

09:59

عمرو: ارتفاع طفيف على أسعار القهوة بالسوق المحلي

09:53

تحذيرات من حريق متفجر في لوس أنجلوس بسبب الرياح العاتية

09:41

مسؤولون يسلطون الضوء على تواطؤ أمريكا في الحرب الإسرائيلية على غزة

09:40

“أنا سوري مسيحي .. لكنني أخاف”

09:31

الجامعة الأردنيّة تطلق مجموعة بحثيّة مختصّةَ في مجالِ تقييم وتأهيل التّوازن

09:28

ترامب بين استخدام استراتيجية حافة الهاوية استراتيجية إدلمان وإستراتجية الرجل المجنون

09:26

صندوق استثمار أموال الضمان قصة نجاح وطنية

وفيات
وفيات الثلاثاء 14-1-2025وفيات الاثنين 13-1-2025الإعلامي الأردني القدير محمود أبو عبيد في ذمة اللهوفيات الأحد 12-1-2025وفيات الجمعة 10-1-2025