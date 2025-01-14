الأوقاف السورية تدعو الى صلاة الاستسقاء

وطنا اليوم:دعت وزارة الأوقاف السورية الى إقامة صلاة الاستسقاء في المحافظات التي تأخر فيها نزول المطر.

وقالت الوزارة انه نظراً لتأخر نزول المطر في العديد من المحافظات السورية واقتداءً بفعل النبي الا الله وصحابته الكرام في مثل هذه النازلة يُطلب إليكم إقامة صلاة الاستسقاء في يوم الجمعة الواقع ١٧ / ٧ / ١٤٤٦هـ الموافق ل ١٧ / ١ / ٢٠٢٥م.

وأشارت الى انه لابد من التنبيه على بعض الأمور لحث الناس على فعلها قبل صلاة الاستسقاء وهي : ١- التوبة والاستغفار ، ۲ – رد المظالم والحقوق ، -٣- صيام ثلاثة أيام. ، ٤- الإكثار من الدعاء والالتجاء إلى الله تعالى ، ٥- التقرب إلى الله تعالى بعمل صالح يدعو الله به.

وأشارت الى انه يستحب إقامة صلاة الاستسقاء في المصليات خارج القرى والمدن ويستحب إخراج النساء والأطفال إن أمكن وإن تعذر ذلك تُقام في المساجد بعد صلاة الجمعة مباشرة.