بعد 14 عاماً خلف القضبان.. إطلاق سراح سارق الدجاجتين

وطنا اليوم:نال سارق دجاجتين وقفص من البيض حريته بعد أن أمضى 14 عاما خلف القضبان في نيجيريا، منتظرا تنفيذ حكم الإعدام. اقتحم السارق منزل ضابط شرطة بمسدس خشبي قديم الطراز وسيف.

وحصل سيجون أولووكيري على عفو من حاكم ولاية أوسون جنوب غربي البلاد، بعد أن ظهر والده في إحدى حلقات البودكاست باكيا ومتوسلا العفو عن ابنه، ومذكرا النيجيريين بمأساته، وتفاعلت منظمات حقوق الإنسان وبعض المؤثرين مع القضية ومن بينهم الممثلة المعروفة، بيولا أديبايو، التي قادت حملة للمطالبة بإطلاق سراحه، وشاركت مقطع فيديو لإطلاق سراح سيجون على مواقع التواصل الاجتماعي من أمام سجن كيريكيري شديد الحراسة.

قضى المفرج عنه 14 سنوات في انتظار تنفيذ حكم الإعدام بحقه رغم أنه لم يسرق سوى دجاجتين وبعض البيض، وكان سيجون أولووكيري يبلغ من العمر 17 عامًا في عام 2010 عندما تم القبض عليه مع شريكه موراكينيو صنداي، بتهمة اقتحام منزل ضابط شرطة بمسدس خشبي قديم الطراز وسيف، لكنهما لم يسرقا سوى دجاجتين.

حسب القانون الجنائي بنيجيريا، فإن عقوبة السطو المسلح هي الإعدام، لكن هذا الحكم حين صدر في حق أولوكيري اعتبر قاسيا، لأن المتهم كان دون السن القانونية والأمر انتهى به إلى سرقة دجاج فقط.