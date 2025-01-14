سحب جديد على جوائز فواتيري العام الحالي

وطنا اليوم:تجري دائرة ضريبة الدخل والمبيعات سحبا جديدا العام الحالي على جوائز تطبيق “فواتيري” الحكومي، وفق المستشار بالدائرة موسى الطراونة.

وقال الطراونة في تصريح “سيكون هناك سحب على الفواتير والمعلومات التي تم تحميلها على تطبيق فواتيري وسيتم الإعلان لاحقا عن الجوائز وتاريخ السحب”.

وبخصوص المعلومات والفواتير التي ستدخل السحب قال الطراونة: “جميع الفواتير والمعلومات التي تم إدخالها بعد آخر سحب”.

وجدد الطراونة تأكيد الدائرة على أن تطبيق فواتيري مستمر باستقبال تحميل الفواتير وتلقي المعلومات عن الممتنعين أو المخالفين عن إصدار أو إعطاء الفاتورة.

وكانت أطلقت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تطبيق “فواتيري” في آب 2022، بهدف تعزيز ثقافة طلب الفاتورة، حيث جرى السحب الأول في تشرين الأول 2022 والسحب الثاني في نيسان 2023 والسحب الثالث في أيلول 2024.

ويهدف برنامج “فواتيري” إلى أمور عدة منها نشر ثقافة طلب الفاتورة، وتحفيز المُكلّفين المُلزَمين على إصدار الفاتورة، والتأكيد على أهمية الفاتورة للمشترين ومتلقّي الخدمة.

وتعرف الفاتورة على أنها وثيقة صادرة عن البائع أو مؤدي الخدمة وتبين وصف السلعة أو الخدمة والسعر والكمية المبيعة.

ونصت المادة 5 من نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم 34 لسنة 2019 على أنه يجب على بائع أي سلعة أو خدمة لا تقل قيمتها عن دينار واحد تنظيم وإصدار فاتورة من نسختين على الأقل تحتوي على البيانات التالية:

1. الرقم المتسلسل للفاتورة.

2. اسم البائع كاملا وعنوانه.

3. الرقم الضريبي للبائع إذا كان مسجلا في ضريبة المبيعات والرقم الوطني إذا كان غير مسجل في ضريبة المبيعات.

4. تاريخ تنظيم وإصدار الفاتورة.

5. بيان نوع السلعة أو الخدمة المبيعة وكميتها وقيمتها والقيمة الإجمالية للفاتورة.

ويجب أن تحتوي الفاتورة على اسم المشتري بشكل واضح في حال بيع السلعة أو الخدمة الآجلة أو البيع بالتقسيط أو على دفعات.

ويجب تسليم نسخة من الفاتورة إلى المشتري وفقا للطريقة المستخدمة في تنظيم وإصدار الفواتير وتحفظ باقي النسخ لدى البائع.

كما نصت المادة 4 من نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم 34 لسنة 2019 على أن تعتمد الفاتورة بجميع أشكالها سواء كانت ورقية أو محوسبة أو إلكترونية.

ويتم تنزيل التطبيق على الهواتف باستخدام كلمة “فواتيري” من خلال الدخول إلى متجر غوغل (Google play) أو متجر أبل (App Store)، ومن ثم تحميل الفواتير المتعلقة بالسلع أو الخدمات من خلال تصويرها من كاميرا الهاتف مباشرة أو تحميلها على التطبيق من استوديو الهاتف على أن لا تقل قيمتها عن دينار.