56 ألف عامل وعاملة بالقطاع السياحي في الأردن

وطنا اليوم:تراجع عدد السياح الذين زاروا الأردن خلال العام الماضي بنسبة 3.8 %، مقارنة بالعام الذي سبقه، بحسب بيانات صادرة عن وزارة السياحة والآثار.

وبحسب البيانات الوزارية بلغ عدد زوار الأردن 6.108 مليون سائح مقارنة مع 6.353 مليونا بتراجع مقداره 245 ألف سائح.

كما بلغ عدد العاملين في القطاع السياحي حتى الربع الثالث من العام الماضي 56,022 عاملا وعاملة منهم 48,587 ذكور و7,435 إناث، موزعين على أكثر من 3,370 منشأة، وفق بيانات لوزارة السياحة والآثار.

وتظهر البيانات بعد تحليلها استحواذ الذكور على 86.7% من فرص العمل مقارنة بالإناث التي تبلغ حصتهن 13.3%.

كما تتوزع غالبية العمالة بحسب البيانات في العاصمة عمّان حيث وصل عددها إلى 40,470 عاملا وعاملة، والتي تشكل 72.2% من إجمالي عدد العمالة البالغة 56,022.

ويحتل قطاع الفنادق النسبة الأكبر من عدد العاملين والتي وصلت إلى 22,334 يليه قطاع المطاعم السياحية الذي وصل إلى 21,057 عاملا وعاملة.

وبلغ الدخل السياحي لنهاية الربع الثالث من العام 2024 بلغ 3.950 مليارات دينار أردني، أما ما يتعلق بعدد الزوار لنهاية الربع الثالث من العام 2024 فبلغ 4.702 ملايين زائر.