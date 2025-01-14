عمرو: ارتفاع طفيف على أسعار القهوة بالسوق المحلي

وطنا اليوم:اكد ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الاردن المهندس جمال عمرو أن تراجع القدرة الشرائية حال دون ارتفاع أسعار القهوة محليا.

ولفت عمرو في تصريح أن عمليات الطلب والعرض بالسوق العالمي هي التي تحدد الاسعار خلال الفترة المقبلة، وذكر ان الارتفاع الذي طرأ على مادة القهوة بالسوق المحلي طفيف وحسب العلامة التجارية.

وبين أن انخفاض درجات الحرارة وهطول الأمطار رفعت من الطلب على المواد الغذائية خلال الأيام الماضية.

وتعرضت الدول الرئيسية المنتجة للبن، مثل البرازيل، كولومبيا، وفيتنام، لتقلبات مناخية أثرت سلبًا على المحاصيل، وأدت إلى تراجع الإنتاج، مما تسبب في شح عالمي في معروض القهوة، كما ارتفعت تكاليف الشحن الدولي بسبب زيادة أسعار الوقود والتحديات اللوجستية.