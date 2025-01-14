الجامعة الأردنيّة تطلق مجموعة بحثيّة مختصّةَ في مجالِ تقييم وتأهيل التّوازن

وطنا اليوم:أطلقت الجامعة الأردنية مجموعتها البحثية بعنوان “Balance Assessment and Rehabilitation” التي تركز على دراسة مجموعة متنوعة من المواضيع المتصلة بتوازن الجسم وعلاقته بالصحة الجسدية والنفسية.

وتتضمن هذه المجموعة البحثية محاور مهمة عدة، منها دراسة اضطرابات التوازن والمشي في الفئات السكانية المختلفة، وفحص اضطرابات التوازن والدوار الناتجة عن الإصابات الرياضية المتصلة بالارتجاج؛ إذ تستكشف العلاقة بين اضطرابات النوم، واضطرابات التوازن/ الدوار، وتهدف إلى فهم تأثير هذه الاضطرابات في الصحة النفسية، مثل الاكتئاب والقلق، إضافة إلى تطوير استراتيجيات جديدة؛ لتحسين التوازن والمشي لدى كبار السن.

وتشمل أهداف المجموعة أيضا الترجمة والتحقق من صحة المقاييس المستخدمة في تقييم التوازن والمشي والدوار، واستكشاف استخدام التكنولوجيا المتقدمة، مثل الواقع الافتراضي في تقييم اضطرابات التوازن والمشي وعلاجها، وتسعى المجموعة إلى تعزيز تطبيق الفحوصات الرقمية للتوازن في الممارسات السريرية، إلى جانب دراسة وظيفة الجهاز الدهليزي في الأذن الداخلية لدى متلقي زراعة القوقعة.

ويضم فريق العمل قائد المجموعة البحثية، الدكتورة عالية الغويري، إضافة إلى أعضاء متميزين، منهم: الدكتورة فاتن سعيد عبيدات، الدكتورة سوزان ويتني من جامعة بيتسبرغ في الولايات المتحدة الأميركية، الدكتور ستيفن لويس بيل من جامعة ساوثامبتون في المملكة المتحدة، الدكتورة سوسن أبو زيد من الخدمات الطبية الملكية، ومدير مركز السمع والتوازن أنس جميل، وطالبة دراسات عليا أمل الطويسي.

وتهدف المجموعة إلى بناء شراكات استراتيجية مع القطاعات ذات الصلة والباحثين في المجال؛ لتعزيز التعاون وتبادل المعرفة بما يخدم تطوير الأبحاث في هذا التخصص المهم