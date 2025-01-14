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النقد الدولي يشيد بمتانة أداء الاقتصاد الوطني والمالية العامة

منذ دقيقة واحدة
النقد الدولي يشيد بمتانة أداء الاقتصاد الوطني والمالية العامة

وطنا اليوم:استقبل وزير المالية الدكتور عبد الحكيم الشبلي مدير إدارة الشرق الأوسط واسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي الدكتور جهاد ازعور بحضور وزير التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان ومحافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل الشركس.
وتم خلال اللقاء، الذي عقد أمس الاثنين في مقر وزارة المالية، مناقشة آخر التطورات الاقتصادية في المملكة والمنطقة وأبرز الإصلاحات الاقتصادية التي قام بها الأردن في الآونة الأخيرة ضمن البرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي والتي أكسبت الاقتصاد الوطني القدرة على مواجهة التحديات الإقليمية المستمرة.
وأشاد أزعور بمتانة أداء الاقتصاد الوطني والمالية العامة في الأردن على الرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة، مؤكدا التقدير للاستمرار بالإصلاحات الوطنية الهيكلية والتي من شأنها دعم الاستثمار والنمو الاقتصادي.
ويأتي هذا اللقاء في إطار الزيارة التي يقوم بها ازعور الى المملكة والتي يتخللها عقد عدة لقاءات مع عدد من الوزراء والمسؤولين.


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